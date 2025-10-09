Золото установило новый рекорд, приблизившись к отметке в 4000 долларов за унцию. Неопределенность на финансовых рынках усилили шатдаун в США и политический кризис во Франции.

По данным платформы Investing золото достигло отметки 3985,37 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 128,56 доллара. Bloomberg пишет, что шатдаун, который длится вторую неделю, лишил инвесторов ключевых данных, необходимых для оценки состояния экономики США, в то время как Федеральная резервная система пытается оценить меняющиеся условия. Трейдеры по-прежнему рассчитывают на снижение ставки на четверть процента в этом месяце, что должно пойти на пользу золоту.

Во Франции Себастьен Лекорну ушел в отставку с поста премьер-министра после неудачных попыток договориться с политическими партиями по вопросу бюджетных расходов, а тупиковая ситуация помешала попыткам сдержать самый большой бюджетный дефицит в еврозоне. Между тем, вероятное назначение Санаэ Такаичи на пост премьер-министра Японии также всколыхнуло финансовые рынки.

Руководитель отдела исследований и стратегии по металлам в MKS PAMP SA Ники Шилс отметил, что политические потрясения во Франции и Японии усугубляют опасения по поводу бюджета и способствуют росту цен на золото.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что цены на золото могут вырасти почти до 5000 долларов за унцию или более 160 долларов за грамм, если 1% частного рынка казначейских облигаций США заменят на драгоценный металл.

Позже они заявили, что у золота еще есть потенциал роста. Эксперты повысили свой прогноз цены на декабрь 2026 года с 4300 до 4900 долларов за унцию.

Спотовая цена на золото практически не изменилась и составила 3963,95 доллара за унцию, при этом цены находятся на пути к самому большому годовому росту с 1979 года.