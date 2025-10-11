Baltijas balss logotype
Латвийцы не хотят снимать: две трети мечтают о собственном жилье 0 156

Бизнес
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийцы не хотят снимать: две трети мечтают о собственном жилье

Более половины, а именно 63% жителей Латвии считают важным жить в принадлежащем им жилье, сообщили агентству LETA в банке Luminor, ссылаясь на проведённый опрос.

Данные опроса показывают, что во всех трёх странах Балтии взгляды схожи. В Латвии более половины — 63% опрошенных — признают, что им важно жить в собственном, а не, например, арендованном жилье. Ещё почти пятая часть латвийцев скорее согласны с тем, что важно, чтобы жильё принадлежало им самим. В Литве 74% жителей указывают, что для них важно жить в собственной недвижимости. В Эстонии этот показатель составляет 69%.

Тем временем 12% жителей Латвии считают, что для них не имеет значения, принадлежит ли жильё им — главное, чтобы в нём было всё необходимое для комфортной жизни и чтобы это было экономически выгодно. В Эстонии так считают лишь 9%, а в Литве — 7% опрошенных.

При этом данные Eurostat показывают, что жители Латвии чаще живут в принадлежащей им недвижимости — более 80% проживают в собственных домах или квартирах, а около 17% арендуют жильё. Это меньше, чем в среднем по Европейскому союзу, где в 2023 году арендовали жильё чуть более 30% населения.

Отношение к собственности в Латвии меняется со временем: молодёжь до 30 лет чаще открыта к аренде, тогда как после 40 лет владение жильём становится выраженным приоритетом — в этой возрастной группе около 72% признают, что для них важно иметь собственную недвижимость.

Региональные различия показывают, что жители Риги придают собственности меньшее значение, тогда как в Латгале жильё как личная собственность ценится выше всего. Различия между городом и сельской местностью минимальны — в крупных городах важность собственности подчёркивают 68% респондентов, а в сельской местности — 69%. Это свидетельствует о том, что стремление к своему жилью является универсальным по всей Латвии, независимо от особенностей места жительства.

Опрос в странах Балтии был проведён в сентябре 2025 года совместно с исследовательским агентством Norstat. В нём приняли участие 3011 респондентов в возрасте от 18 до 59 лет.

#недвижимость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
