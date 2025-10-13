Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Биткойн потерял около $6000 на фоне угрозы Трампа по тарифам на товары из КНР с 1 ноября 0 127

Бизнес
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Виртуальные валюты подвержены серьезным колебаниям.

Виртуальные валюты подвержены серьезным колебаниям.

Совсем недавно криптоактивы пережили невиданный взлет.

Криптовалюта подешевела до $111 615. За сутки биткоин упал на 7,99%. Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон введет против Пекина 100%-ные пошлины за «агрессивную» политику в сфере торговли. По его словам, Китай начал рассылать странам заявление о том, что с 1 ноября 2025 г. страна введет крупномасштабный экспортный контроль почти на все производимые продукты.

В ответ Соединенные Штаты также намерены, по словам Трампа, ввести экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

Американский лидер выразил сомнение в том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином имеет смысл. Они планировали провести переговоры в ходе саммита АТЭС в Южной Корее. Трамп отметил, что последние полгода Вашингтон и Пекин поддерживали хорошие отношения, поэтому такой торговый шаг оказался еще более неожиданным.

6 октября стоимость биткойна достигла $126 000, достигнув нового исторического максимума.

В свою очередь, власти Евросоюза намерены ввести запрет на криптовалютные транзакции, которые они считают «лазейками России для обхода санкций».

Читайте нас также:
#биткойн
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Женщин среди безработных все больше - биржа труда
Изображение к статье: Женщин среди безработных все больше - биржа труда
Импорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев вырос
Изображение к статье: Импорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев вырос
В Латвии растет спрос на однокомнатные квартиры - с чего бы это?
Изображение к статье: В Латвии растет спрос на однокомнатные квартиры - с чего бы это? Эксклюзив!
Так будет с каждым: в Турции оштрафовали Adidas почти на 100 млн долларов США
Изображение к статье: Так будет с каждым: в Турции оштрафовали Adidas почти на 100 млн долларов США
Изображение к статье: Нобелевскую премию по экономике дали за модель «творческого разрушения»
Нобелевскую премию по экономике дали за модель «творческого разрушения» 124
Изображение к статье: Экспорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев уменьшился на 0,9%
Экспорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев уменьшился на 0,9% 47
Изображение к статье: В латвийские супермаркеты начали возвращаться покупатели – с деньгами Эксклюзив!
В латвийские супермаркеты начали возвращаться покупатели – с деньгами 4 10337
Изображение к статье: Авиакомпании вводят плату за откидывание кресел в новых Boeing 737
Авиакомпании вводят плату за откидывание кресел в новых Boeing 737 495

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 1
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 54
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 1
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 90
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 1
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 54
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео