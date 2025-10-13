Криптовалюта подешевела до $111 615. За сутки биткоин упал на 7,99%. Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон введет против Пекина 100%-ные пошлины за «агрессивную» политику в сфере торговли. По его словам, Китай начал рассылать странам заявление о том, что с 1 ноября 2025 г. страна введет крупномасштабный экспортный контроль почти на все производимые продукты.

В ответ Соединенные Штаты также намерены, по словам Трампа, ввести экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

Американский лидер выразил сомнение в том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином имеет смысл. Они планировали провести переговоры в ходе саммита АТЭС в Южной Корее. Трамп отметил, что последние полгода Вашингтон и Пекин поддерживали хорошие отношения, поэтому такой торговый шаг оказался еще более неожиданным.

6 октября стоимость биткойна достигла $126 000, достигнув нового исторического максимума.

В свою очередь, власти Евросоюза намерены ввести запрет на криптовалютные транзакции, которые они считают «лазейками России для обхода санкций».