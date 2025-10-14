Рынок недвижимости Латвии воспрянул духом – растут не только количество сделок и их суммы, но и объемы выданных ипотечных кредитов.

Согласно прогнозам, к 2040 году более трети, то есть 36% европейских домохозяйств будут состоять из одного человека, а в Латвии такая ситуация будет характерна почти для половины домохозяйств, говорится в исследовании международной компании рыночной аналитики Euromonitor International за 2024 год.

Это может означать увеличение спроса на более компактное жилье, а также возрастающую для покупателей важность таких критериев, как устойчивость и энергоэффективность.

Квадратные метры подорожали в 2,5 раза

Для экономики Европейского союза 2025 год был годом скоромного роста, а цены на недвижимость продолжали расти.

Согласно последним данным Евростата, за последние 15 лет цены на жилье в Латвии выросли почти в 2,5 раза, тогда как в Европейском союзе – в 1,5 раза. Несмотря на это, в Латвии жилье раскупают быстро: летом этого года для продажи жилья по рыночной цене в среднем требовалось 55 дней, что стало самым низким показателем с осени 2022 года.

Июль стал самым активным месяцем за последние годы по количеству новых сделок, уступив лишь декабрю 2021 года и демонстрируя 26%-ный прирост по сравнению с 2024 годом, отмечается в обзоре о жилищном рынке Риги. Основной спрос покупателей сосредоточен на квартирах в Риге и ее пригородах, особенно в новых проектах, однако предложения в этом сегменте ограничены, что способствует росту цен.

А что с арендой?

С 2010 года по второй квартал 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 60,5%, тогда как стоимость аренды увеличилась на 28,8%.

Что касается аренды, самые высокие показатели роста демонстрируют Эстония (+218%), Литва (+192%), Венгрия (+125%) и Ирландия (+117%). В Латвии рост стоимости аренды составил около 70%. Греция – единственная страна в ЕС, где аренда за это время подешевела – на 9%.

При этом данные Eurostat показывают, что жители Латвии чаще живут в принадлежащей им недвижимости — лишь около 17% арендуют жильё. Это меньше, чем в среднем по Европейскому союзу, где в 2023 году арендовали жильё чуть более 30% населения.