Автопроизводители готовятся к новым потенциальным перебоям в поставках чипов, поскольку ответные меры Китая по контролю за экспортом в отношении голландского поставщика Nexperia грозят вызвать цепную реакцию, которая может остановить производственные линии, пишет Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ситуацией, европейские производители проводят срочные совещания, чтобы предотвратить потенциальные сбои, которые могут произойти в течение месяца.

Отрасль увеличила запасы после того, как пандемия спровоцировала дефицит чипов. Однако автопроизводителям, таким как Volkswagen, и поставщикам, включая Robert Bosch GmbH, могут потребоваться месяцы, чтобы перейти с Nexperia на альтернативные источники.

«Если ситуация не будет быстро решена на политическом уровне, существует риск остановки значительной части мирового автомобильного производства и многих других отраслей промышленности», — заявил Вольфганг Вебер, возглавляющий ассоциацию немецкой электротехнической и цифровой промышленности ZVEI.

Nexperia — последняя компания, оказавшаяся в центре эскалации глобального торгового конфликта, предшествовавшего важным переговорам Китая с США. Хотя Си Цзиньпин и Дональд Трамп должны встретиться в этом месяце для заключения торгового соглашения, обе стороны объявили об ограничениях, которые усилили напряжённость. К ним относятся американские пошлины и меры Китая по ужесточению экспорта редкоземельных металлов, которые имеют ключевое значение для производителей автомобилей и оружия.

Ранее в этом месяце Пекин запретил компании Nexperia экспортировать продукцию со своих китайских заводов. Этот шаг был предпринят в ответ на то, что правительство Нидерландов взяло под свой контроль Nexperia, принадлежащую китайской компании Wingtech Technology.

Хотя чипы Nexperia не считаются передовыми, они широко распространены и играют ключевую роль в цепочке поставок автомобильной техники: сотни таких чипов установлены в одном автомобиле. Полупроводники компании обеспечивают работу таких функций, как переключатели и управление рулевым колесом. На автомобильный сектор приходится более 60% выручки Nexperia, которая в прошлом году составила $2,06 млрд.