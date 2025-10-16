Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спрос на шоколад в мире рухнул вопреки снижению цен на какао 0 317

Бизнес
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Спрос на шоколад в мире рухнул вопреки снижению цен на какао

Производители шоколада зафиксировали падение спроса на свою продукцию, несмотря на снижение цен на какао-бобы и замену сырья более дешевыми растительными аналогами, сообщает агентство Bloomberg.

По словам экспертов, несмотря на недавнее снижение фьючерсов на какао вдвое с декабрьского пика, производители продолжают работать с запасами, закупленными на пике цен. В итоге после падения цен на какао-масло на 75% в 2025 году переработка бобов стала нерентабельной по сравнению с использованием других растительных аналогов.

Согласно данным исследовательской компании Circana, в Северной Америке продажи шоколадных конфет рухнули на 21% за год. Как отметила старший аналитик нидерландского кооперативного банка Rabobank Джулия Бюх, отрасль вступает в «новую норму» с высокими издержками, требующую постоянной адаптации от участников рынка.

Сочетание дорогих традиционных сладостей и более дешевой продукции с заменителями какао создает неопределенность для долгосрочного прогноза спроса на какао-бобы в мире, считают эксперты.

Весной популярность дубайского шоколада вызвала глобальный дефицит фисташек и резкий рост цен на них, сообщила FT. Стоимость ядер фисташек подскочила за год с $7,65 до $10,3 за фунт, согласно данным орехового трейдера CG Hacking.

В компании отметили, что до бума дубайского шоколада на рынке не было избытка фисташек и, когда появился новый десерт, производители скупали «все ядра, которые им попадались», из-за чего остальным покупателям их не хватило.

По словам члена правления Иранской ассоциации производителей фисташек Бехруза Агаха, дефицит фисташек последовал за низким спросом на фисташки в 2023 году, когда предложение фисташек превысило интерес покупателей, что привело к падению цен.

Читайте нас также:
#шоколад
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвия снова среди лидеров по инфляции в Европе
Изображение к статье: Латвия снова среди лидеров по инфляции в Европе
Пока соседи бегут, Латвия идёт пешком — экспортный разрыв растёт
Изображение к статье: Пока соседи бегут, Латвия идёт пешком — экспортный разрыв растёт
Акции гиганта Xiaomi продолжают падать с огоньком
Изображение к статье: Гибель молодого водителя содрогнула рынок. Иконка видео
«Работать надо больше!»: латвийские бизнесмены отмели жалобы наемных работников
Изображение к статье: «Работать надо больше!»: латвийские бизнесмены отмели жалобы наемных работников Эксклюзив!
Изображение к статье: В глухих местах появляются приметы нового. Иконка видео
Сибирский Лас-Вегас: азартных россиян отправят на границу с Монголией 145
Изображение к статье: Еще одна возможность прошла мимо Риги: Amazon открыл офис в Таллине
Еще одна возможность прошла мимо Риги: Amazon открыл офис в Таллине 243
Изображение к статье: У латвийских предпринимателей внезапно улучшилось настроение. Экономисты объяснили
У латвийских предпринимателей внезапно улучшилось настроение. Экономисты объяснили 212
Изображение к статье: Nestle сократит 16 000 рабочих мест из-за кризиса продаж
Nestle сократит 16 000 рабочих мест из-за кризиса продаж 175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2464
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 5
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 29
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1984
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 83
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 146
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2464
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 5
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео