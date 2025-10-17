Baltijas balss logotype
«Работать надо больше!»: латвийские бизнесмены отмели жалобы наемных работников

Бизнес
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Работать надо больше!»: латвийские бизнесмены отмели жалобы наемных работников
ФОТО: LETA

"Компромисс, поддержанный со стиснутыми зубами", – так охарактеризовал поправки к Закону о труде председатель Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) Эгилс Балдзенс. Что там у нас с работой, решили мы выяснить.

Злые вы, уйду я от вас

Новая редакция п. 5 ст. 100 Закона о труде – а он весьма объемный! – предполагает, что работник может разорвать трудовой договор незамедлительно, если ему не выплачивается заработная плата дольше 2 недель.

Экспертная оценка LBAS: "Оплата труда есть более широкое понятие, включающее в себя не только зарплату, но также доплаты, премии, пособия, компенсации за отпуск, что на практике может образовывать существенную часть оплаты труда". Кроме того, профсоюзники предлагали весьма радикальный срок, в течение коего можно расстаться при невыплате – 3 дня! Хотя, конечно, тут они полемически заострили, ведь предложение работы в ЛР нынче на дороге не валяется. Новый вариант ст. 74 Закона о труде предусматривает, что работодатель имеет право понижать размер оплаты труда до 70% (но не ниже минимальной зарплаты), если имеет место простой по меньшей мере 5 дней. При этом, если простой длится свыше 5 дней, работник не обязан находиться на своем рабочем месте.

Работник же получает право незамедлительно разорвать трудовой договор и получить выходное пособие в размере 75%, если простой длится более 4 недель подряд.

Экспертиза профсоюза: снижение зарплаты должно происходить не по всем случаям простоя, "но только в таких, которые образовались в силу независящих от воли работодателя обстоятельств, а именно, непреодолимой власти, случайного события или в результате других чрезвычайных обстоятельств". Что логично, ведь предприятие обязано нести свою долю ответственности и обеспечивать персонал должным фронтом работ.

Кроме того, LBAS считает, что размер пособия по увольнению должен исчисляться из среднего заработка до простоя; эластичность же регулирования простоя вообще следует допускать только при наличии коллективных договоров.

Кстати, о кол. договорах: их регулируют Переходные правила к Закону о труде. В частности, ст. 28, предусматривает возможность одностороннего отказа от кол. договоров. Причем это относится и к тем, что уже были заключены, и, что наиболее странно – к тем, чей срок действия уже закончен. LBAS решительно не понимает, для чего нужен такое действие, "затрагивающее правовую преемственность".

Чтоб ты был здоров!

101-я статья Закона в новой редакции звучит следующим образом: "С работником нельзя разорвать трудовой договор в связи с заболеванием, если ему выдан лист нетрудоспособности в связи с тем, что он ухаживает за больным ребенком до 18 лет и с тяжелым заболеванием, из-за которого необходимо длительное лечение и консилиум врачей Детской клинической университетской больницы определил, что необходимо непрерывное присутствие родителя".

Бывает, что и сам сотрудник предприятия заболевает, и на него начинают посматривать косо. А ведь принцип равного отношения – превыше всего. Он зафиксирован в ст. 60, ч.3 и ст. 95 ч.2 Закона о труде.

Причем, это касается не только оплаты труда, но также условий такового, подходов к профессиональному обучению, повышению квалификации, повышению в должности. Профсоюзы считают, что иск в таком случае, против работодателя нужно подавать не в течение 3 месяцев, а 3 лет!

"А можно мне "половину" работы?"

Отдельная, хотя вовсе не малочисленная категория тружеников – персонал неполного рабочего дня.

Тут на сторону латвийского человека встал сам Европейский суд по правам человека, который вынес 29.07.2024 г. дело об иске И.К. и Ц.М. против юридического лица KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation eV. Судя по названию, немецкое медучреждение по диализу и трансплантации почек. И вот там так загружали персонал неполного графика, что тот взвыл и побежал жаловаться в Страсбург, а там решили, что в отношении лиц, занятых частично, и сверхурочные должны применяться пропорционально, а не считаться равно с теми, кто трудится полный день. Иначе выйдет «менее благоприятное» отношение.

"Недопустимо уменьшение размера доплат за сверхурочный труд", – постулирует LBAS. И с этого места поподробней:

  • сверхурочные не могут быть нормой, их наличие свидетельствуют о проблемах в организации работ;

  • сокращение доплат негативно воздействует на персонал;

  • выплата дополнительных денег за сверхурочные не должна влиять на заработную плату.

Ну и, конечно же, LBAS решительно выступают в защиту своих активистов, дабы против тех не обращали свой гнев работодатели, типа «самый умный», «качает права».

А что скажет предприниматель?

Социальными партнерами правительства у нас является не только профсоюзы, но и бизнесмены-общественники. Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) напомнила на Комиссии Сейма по социальным и трудовым договорам, что, вообще-то, коллективный договор априори "предусматривает лучшие условия, чем определенные в законе". Его функция также "поддерживать конкуренцию".

А Европарламент с Советом ЕС приняли в 2022 году директиву – в соответствии с нею государства-участники, в которых покрытие коллективными договорами ниже 80%, обязаны "создать рамочные условия, содействующие переговорам кол. договоров". Для начала разработать план действий!

Латвия точно относится к государствам, коим Брюссель нацелился уделить особую заботу. Ибо в нашей стране кол. договорами охвачено… около четверти работающих.

Тем не менее LDDK считает, что сегодняшняя норма, по которой кол. договор после окончания срока действия, продолжается и до заключения нового – устарела. Работодатели предлагают 1,5 года продления, а вот Министерство благосостояния хочет 2,5 года.

#работа
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    18-го октября

    Утырки... Работать надо больше а платить будем меньше.. Сами работайте черти платите нормально и условия труда создайте человеческие. Тогда я зябло открывайте своё.

    0
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го октября

    рабы должны рабствовать. пайку получи и заткнись.

    31
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го октября

    если ему не выплачивается заработная плата дольше 2 недель. -- Обанабананамама! А в начале 90-стых месяцами не выплачивали, но русские люди всё равно, питая надежды и надеясь на остатки человечности продолжали работать, некоторые даже годами! А тут на тебе - 2 недели и прощай?

    23
    6
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Mr.FGJCNJK
    18-го октября

    И чем тут гордиться? Терпил сами из себя сделали а теперь и пожинаете.. И не русские а советские. В совке и постсоветском пространстве, не только русские жили! От того и сейчас проблем куча, так как терпели(а все страны жили нормально (за помаду пол зарплатв отдавали.. (Шикарное время было 🤣🤦) а на вас и ездят по сей день. Тут гордятся нечем, плакать надо!У одних дегенератов язык покоя не даёт а другим русский мир, с манией Величия.Когда вы уже ватники (латвийские) и нацыки, друг другу глотки перегрызете.

    1
    0
Читать все комментарии

