Не хотят инвестировать в «кирпич и бетон»: рынок недвижимости Латвии застрял в предвоенном 2021 году

Бизнес
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Объём рынка жилья в Латвии с 2021 года практически не изменился, составив в конце прошлого года примерно 1,5 миллиарда евро, говорится в последнем обзоре рынка недвижимости компании “Latio”.

Ссылаясь на данные Банка Латвии, “Latio” отмечает, что объём депозитов к концу сентября 2025 года был на 26% выше, чем в начале 2021 года, и общая сумма достигла 12,6 миллиарда евро.

По данным компании, жители номинально накопили больше средств, чем когда-либо, однако не спешат превращать их в жильё. Это, по мнению “Latio”, объясняется рядом факторов, включая желание сохранять ликвидные активы.

В то же время в 2025 году рынок жилья активизировался — увеличилось как количество сделок, так и объём ипотечного кредитования. “Latio” прогнозирует дальнейший рост активности на рынке, поскольку сформировался так называемый «отложенный спрос»: у жителей есть финансовые возможности для покупки жилья, но часть потенциальных покупателей пока выжидает.

В краткосрочной перспективе такая осторожность сдерживает активность, но в долгосрочной может вызвать новую волну спроса, как только финансовые и геополитические условия станут благоприятнее.

В сентябре рынок жилья в Риге был относительно активным как с точки зрения предложения, так и числа сделок. Всего было доступно около 4240 квартир для покупки и 3050 квартир для аренды.

В новых проектах на первичном рынке в районах Риги средняя цена сделок составляла 2760 евро за кв. метр, а в центре — 3430 евро за кв. метр. В реновированных домах центра средняя цена составляла 2690 евро за кв. метр. В предложении — 1890 квартир в новостройках, со средней ценой в объявлениях 2925 евро за кв. метр.

В сегменте серийных домов в районах цена была около 1075 евро за кв. метр, а в центре — 1430 евро за кв. метр. В продаже находилось около 1480 квартир, а в аренду предлагалось 1090.

Аналитик рынка недвижимости “Latio” Ксения Иевлева поясняет, что рост депозитов связан с сочетанием нескольких факторов — высокой инфляцией последних лет, оставшимся эффектом от вливаний денег во время пандемии и повышением финансовой грамотности населения. В результате средства домашних хозяйств всё чаще размещаются в депозитах, а не в недвижимости.

«Это отражает более осторожное поведение капитала — люди предпочитают сохранять ликвидность и финансовую подушку безопасности, а не инвестировать в „кирпич и бетон“, то есть активы с менее предсказуемой отдачей. В краткосрочной перспективе эта тенденция тормозит рынок, но в долгосрочной может сформировать накопленный спрос, который вернётся на рынок, когда экономическая и геополитическая среда улучшится», — отметила Иевлёва.

#недвижимость
Оставить комментарий

