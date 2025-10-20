Baltijas balss logotype
Тормозящий Porsche прощается с 4 тысячами работников и принимает бывшего шефа McLaren

Бизнес
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
В последнее время у концерна упали продажи.

В последнее время у концерна упали продажи.

Автопроизводитель также объявил о задержке вывода на рынок нескольких полностью электрических машин.

Porsche объявил о том, что с 2026 года компанию будет возглавлять Михаэль Ляйтерс - бывший руководитель McLaren. Он заменит Оливера Блюме, стоявшего во главе Porsche с 2015 года. C 2022-го он также возглавлял Volkswagen.

Михаэль Ляйтерc, который до апреля 2025 года возглавлял английского автопроизводителя McLaren, с 1 января 2026 года заменит на посту председателя правления штутгартского Porsche Оливера Блюме, сообщил dpa со ссылкой на решение наблюдательного совета концерта.

"После десяти лет работы в Porsche AG я принял решение в конце года передать свои полномочия моему преемнику в интересах концерна Volkswagen", - пояснил Блюме. Он возглавлял Porsche с 2015 года, а с 2022-го совмещал эту должность с постом гендиректора Volkswagen Group. Последней принадлежит в том числе и сам автопроизводитель Porsche.

В наблюдательном совете заявили, что Ляйтерс готов возглавить Porsche. Так что теперь стороны готовы приступить к переговорам. Ранее Ляйтерc проработал у немецкого автопроизводителя 13 лет, занимал должности в итальянском Ferrari, а с июля 2022-го руководил McLaren.

michael_leiters_sitting_in_a_mclaren_750s_0.jpg

Решение об отказе от совмещения двух руководящих должностей одним человеком приняли на фоне проблем в Porsche. Спрос на спортивные автомобили с электродвигателем оказался ниже, чем ожидалось. Продажи машин в Китае обвалились, а экспортируемая в США продукция теперь облагается высокими пошлинами. Все это, среди прочего, привело к падению прибыли Porsche от автобизнеса на 91% во II квартале 2025-го.

Кроме того, в сентябре Porsche из-за падения стоимости акций выпала из немецкого фондового индекса DAX, объединяющего крупнейшие компании страны. Автопроизводитель также объявил о задержке вывода на рынок нескольких полностью электрических машин и объявил о закрытии проект по производству собственных аккумуляторов.

Для исправления ситуации в Штутгарте к 2029 году планируют сократить около 1900 рабочих мест. К этому моменту также истекут контракты с примерно двумя тысячами сотрудников. Их, вероятно, продлевать не будут. Кроме того, сейчас руководство Porsche ведет переговоры о других мерах экономии, в числе которых и дополнительные сокращения.

Экономия коснется и всего Volkswagen Group. К 2030 году концерн планирует сократить почти каждого четвертого работающего в Германии сотрудника. При этом предприятие будет стараться это делать, не указывая в причине увольнения производственную необходимость.

Оставить комментарий

