Крупнейший в мире производитель декоративной косметики L’Oreal купил косметический бизнес Kering за 4 млрд евро. Об этом компании сообщили в совместном заявлении.

О том, что группа компаний Kering, владеющая такими брендами, как Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, ведет переговоры о продаже своего косметического подразделения французской компании L'Oreal, сообщил The Wall Street Journal.

По словам источников издания, сумма сделки, о которой может быть объявлено уже на следующей неделе, составляет $4 млрд.

Продажа стала одним из первых крупных шагов нового генерального директора Kering Луки де Мео, до этого возглавлял Renault и вступил в новую должность всего месяц назад.

Сделка позволит Kering сократить долговую нагрузку, которая к концу июня составляла около $11 млрд, и сосредоточиться на возрождении ключевых брендов, прежде всего Gucci, столкнувшегося с падением продаж в Китае.

Соглашение предусматривает, что L'Oreal получит бренд парфюмерии Creed, а также эксклюзивные 50-летние лицензии на создание ароматов и косметики под лейблами Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga.

Нынешняя лицензия на ароматы Gucci, принадлежащая компании Coty, действует до 2028 года. По завершении сделки, которое ожидается в первой половине следующего года, Kering получит 4 млрд евро наличными, а также роялти от L'Oreal.

L'Oreal уже имеет успешный опыт сотрудничества с Kering: в 2008 году она получила права на производство духов Yves Saint Laurent.

Компания Kering, контролируемая семьей Пино – одной из богатейших во Франции, запустила свое косметическое подразделение в 2023 году, когда приобрела бренд Creed за 3,5 млрд евро наличными.

До сентября 2025 года гендиректором группы компаний класса люкс был Франсуа-Анри Пино. Супруги Пино являются мажоритарными акционерами Kering, владея 42% акций и 59% голосующих прав.

Клан Пино также является крупнейшим акционером (29%) немецкого спортивного бренда Puma. В сентябре Bloomberg писал, что владельцы компании рассматривают варианты его развития, включая продажу.