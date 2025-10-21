Baltijas balss logotype
Минэкономики озеленяет бизнес Латвии: на что потратили почти 90 млн евро

Бизнес
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр экономики вмуровывает капсулу времени в фундамент ветряного парка.

Министр экономики вмуровывает капсулу времени в фундамент ветряного парка.

ФОТО: LETA

Повышение энергоэффективности зданий, приобретение источников возобновляемой энергии, покупка нового оборудования и безэмиссионных транспортных средств — всеми этими направлениями «зеленого курса» Евросоюза у нас занимается ведомство Викторса Валайниса.

Сегодня «зеленый крестьянин» отчитывается перед Кабинетом Министров, как были потрачены инвестиции в 89 миллиона евро, из которых механизм ЕС дал 43,29 миллиона.

Министр еще «зеленый»

Собственно, сам министр от «зеленых крестьян» со всеми своими мероприятиями обеспечил лишь ничтожное сокращение выбросов. Ибо в 2021 году, например, объем выбросов парниковых газов в Латвии составил около 8,5 миллиона тонн CO2-эквивалента. Но этот показатель снизился на 66% по сравнению с 1990 годом, что является самым значительным сокращением среди стран ЕС.

Основными источниками выбросов являются сельское хозяйство (32,9%), энергетика (32,4%) и транспорт (20,8%). Обратим внимание, что промышленность у нас практически ничего не выбрасывает — ибо дышит-то еле-еле!

Тем не менее, Минэкономики ставит амбициозные цели — к примеру, покупает электромобили, с целью, дабы те пробегали не менее 20 000 км в год, тогда будет эффект для чистоты среды. В Латвии «озеленить» свой бизнес можно на сумму до 5 000 000 евро, при этом контрольной цифрой считается понижение энергозатрат на 30%. В среднем же благодаря стараниям финансового института ALTUM, у нас выдается на одно предприятие — 135 289 евро, и есть только 6 проектов, которые превысили 1 миллион.

В теории, заявку на «климатические» субсидии может получить даже «ведущий хозяйственную деятельность» микропредприниматель. Причем для него планируемая поддержка может достигать 50% финансирования проекта (у крупного хозяйствующего субъекта — 30%).

Утепляйся и обогащайся!

Вкладом в общее дело снижения выбросов CO2 считается, кроме прочего, и «восстановление, перестройка или создание инженерных сетей нежилых зданий». Разумеется, оплачиваются ветряные генераторы, солнечные батареи и тепловые насосы. Министерство экономики внесло в перечень оплачиваемых статей также лицензии, патенты и программное обеспечение. В дело идут даже гидроизоляция канализационных систем, т.н. ливневки.

В целом в рамках 389 финансовых договоров Латвия ограничила выброс 13,1 тысяч тонн газов.

Все относящиеся к финансовой помощи программы планируется продолжать до 31 марта 2029 года, т.е. на среднесрочную перспективу. Но, в любом случае, за климатические обязательства Латвии на этот срок можно не беспокоиться, ибо реальный сектор народного хозяйства продолжит благополучно вымирать. Если, конечно, не сменится вся экономическая политика...

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #транспорт #энергетика #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

Видео