Кибератака на Jaguar Land Rover обошлась британской экономике примерно в 1,9 миллиарда фунтов стерлингов ($2,55 миллиарда) и затронула более 5000 организаций. Об этом сообщается в отчете независимой организации кибербезопасности Cyber Monitoring Centre.

В августе 2025 года компания Jaguar Land Rover подверглась масштабной кибератаке, которая парализовала ее внутренние IT-системы и остановила производство на ключевых заводах в Солихалле, Хейлвуде и Вулверхэмптоне.

"С финансовыми потерями в размере 1,9 миллиарда фунтов стерлингов этот инцидент, по-видимому, является самым экономически разрушительным киберсобытием, которое когда-либо затрагивало Великобританию, причем подавляющее большинство финансовых последствий связано с потерей производственных мощностей в JLR и ее поставщиках", – говорится в отчете.

Компания, принадлежащая индийской Tata Motors, возобновила производство в начале этого месяца после почти шестинедельной остановки из-за хакерской атаки. Производитель автомобилей премиум-класса имеет три завода в Великобритании, которые вместе выпускают около тысячи автомобилей в день.

Инцидент классифицирован как событие 3-й категории, поскольку его последствия привели к финансовым потерям для британских компаний в размере от 1 до 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Сообщается, что поставщикам автомобильной отрасли пришлось принимать меры для сохранения бизнеса – сокращать заработную плату, уменьшать рабочие часы, а в некоторых случаях даже увольнять сотрудников.