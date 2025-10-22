Baltijas balss logotype
Ляйен призывает снизить налоги на электроэнергию 0 310

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ляйен призывает снизить налоги на электроэнергию
ФОТО: LETA

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду призвала снизить налоги на электроэнергию в Европейском союзе, чтобы повысить конкурентоспособность и бороться с кризисом роста стоимости жизни, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

«Пока затраты на энергию снижаются, налоги на неё снова растут, — заявила Ляйен, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге. — Посмотрите на налоги, которые наша промышленность платит за электроэнергию. Эти налоги в 15 раз выше, чем налоги на газ, и так быть не должно».

Она указала, что в среднем промышленность в ЕС платит налог на электроэнергию в размере 34%, а домохозяйства — в среднем 42%.

Также глава Еврокомиссии призвала направить дополнительные инвестиции на развитие производства возобновляемой энергии в странах ЕС.

«Самые низкие цены на энергию — в странах, которые производят много энергии с низким уровнем выбросов углекислого газа, будь то солнечная, ветровая, гидроэнергия, геотермальная или атомная, — сказала Ляйен. — Будем работать вместе, чтобы снизить эти налоги и дать возможность нашим предприятиям и домохозяйствам использовать электроэнергию, произведённую внутри страны, а не импортное топливо».

#электроэнергия #урсула фон дер ляйен
