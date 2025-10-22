Baltijas balss logotype
«Вонь – хоть топор вешай»: рижский Stockmann превращается в отхожее место 5 5500

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вонь – хоть топор вешай»: рижский Stockmann превращается в отхожее место

«Вряд ли зайду сюда снова», – поделилась своим опытом посещения торгового центра Stockmann читательница портала bb.lv.

Посетили Stockmann были шокированы посещением туалета в торговом центре, расположенном в центре Риги. Европейской столице, если что.

Непереносимые неприятные запахи, разбросанная туалетная бумага, разбрызганные жидкости непонятно происхождения… Нормальному человеку после столкновения с таким беспорядком хочется быстрее покинуть Stockmann, а не вернуться к покупкам.

«Такого я не видела даже в странах третьего мира. Тем более, странно, что такой беспорядок имеет место в дорогом магазине. Вряд ли я зайду сюда снова», – сообщила нам наша читательница.

Stockmann.jpg

Здесь можно лишь добавить вечную цитату профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Разруха не в клозетах, а в головах!». Платя повышенные цены за товары, выставленные в торговом центре, покупатели вправе рассчитывать на уважительное отношение со стороны управляющих этим торговым домом. Не надо ничего сверхъестественного, вы просто порядок наведите.

Мы переадресовали возмущение нашей читательницы руководству Stockmann. Ответа пока не получили – наверное топ-менеджеры убежали мыть туалеты. Если вернуться и напишут ответ, мы его опубликуем.

Добавим, что несколько лет назад финская торговая группа Stockmann продала недвижимость своего торгового центра в Риге эстонской компании Viru Keemia Grupp (VKG). Цена вопроса составила несколько десятков миллионов евро. Жаль, что финны не рассказали эстонцам, как убирать туалеты.

Читайте нас также:
#магазины #общество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • NB
    Nose Bose
    22-го октября

    Stockmann и сходившие в туалет. Виноват - Stockmann. Тема в Латвии :)

    6
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го октября

    А может быть не надо было общественные сральники, толчки и туалеты на улицах города убирать, особенно в центре города? Помните что было во время баррикад - все окрестные подворотни и подъезды жилых домов были так обосраны и обосцаны, что вонища по всей Старой Риге была.

    41
    4
  • С
    Сарказм
    Mr.FGJCNJK
    22-го октября

    Ну вообще-то а) их особо и не было никогда б) кто ж их убирал, стоят то там то сям будки (одну точно видел в Верманском парке), но они за денежку и без противогаза в них не зайти.

    18
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    22-го октября

    Зачем в общественных местах ставить унитазы-не понимаю. Вполне нормальны напольные толчки. В японии их тоже используют. Никто не садится с голой жопой на унитаз, не зная (и содрагаясь от отвращения) сколько чужих жоп на нём сидело и кем он был обоссан. Поэтому, бумага и раскидана около толчка, потому что некоторые стульчак сральника ею обкладывают, чтоб было не так мерзко. Или вообще, ногами влазят на него. Толчки надо продуманней строить.

    22
    4
  • С
    Сарказм
    22-го октября

    Ну пускай читательница идет на горшок на автовокзале или на вокзале. Там везде за денежку, и, прямо скажем, далеко не всегда чище. А Стокманн чуть ли не единственная бесплатная альтернатива в округе. Доноется до того, что и там терминалы для приема карт в дверь вделают, чтоб не шлялись всякие и будет ей счастье.

    44
    7
Читать все комментарии

Видео