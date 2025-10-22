Посетили Stockmann были шокированы посещением туалета в торговом центре, расположенном в центре Риги. Европейской столице, если что.

Непереносимые неприятные запахи, разбросанная туалетная бумага, разбрызганные жидкости непонятно происхождения… Нормальному человеку после столкновения с таким беспорядком хочется быстрее покинуть Stockmann, а не вернуться к покупкам.

«Такого я не видела даже в странах третьего мира. Тем более, странно, что такой беспорядок имеет место в дорогом магазине. Вряд ли я зайду сюда снова», – сообщила нам наша читательница.

Здесь можно лишь добавить вечную цитату профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Разруха не в клозетах, а в головах!». Платя повышенные цены за товары, выставленные в торговом центре, покупатели вправе рассчитывать на уважительное отношение со стороны управляющих этим торговым домом. Не надо ничего сверхъестественного, вы просто порядок наведите.

Мы переадресовали возмущение нашей читательницы руководству Stockmann. Ответа пока не получили – наверное топ-менеджеры убежали мыть туалеты. Если вернуться и напишут ответ, мы его опубликуем.

Добавим, что несколько лет назад финская торговая группа Stockmann продала недвижимость своего торгового центра в Риге эстонской компании Viru Keemia Grupp (VKG). Цена вопроса составила несколько десятков миллионов евро. Жаль, что финны не рассказали эстонцам, как убирать туалеты.