Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 0 124

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет

Цены на золото и серебро пережили наиболее резкое падение за последние годы – инвесторы начали продавать драгоценные металлы после стремительного роста их стоимости.

Спотовая цена золота снизилась на 6,3% – это самое большое падение за более чем 12 лет. Серебро подешевело на 8,7%.

Акции ведущих золотодобывающих компаний – Barrick Mining, Newmont и Agnico Eagle Mines – упали более чем на 8% во вторник, 21 октября, утром.

Резкое снижение остановило рекордное ралли, которое продолжалось последние недели. Металлы дорожали на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки, а также из-за опасений относительно "обесценивания" доллара.

Падение цен связывают с несколькими факторами: укреплением доллара, сигналами о возможном возобновлении торговых переговоров между США и Китаем и технически "перегретым" рынком.

Эксперты отмечают, что дефицит бюджета США, политическая нестабильность и опасения относительно независимости центробанка подталкивали инвесторов к покупке золота, однако теперь часть из них решила зафиксировать прибыль.

Напомним, что 8 октября цена золота впервые в истории превысила отметку $4000 за унцию. Его стоимость выросла более чем на 50% с начала года. А 14 октября стоимость серебра установила исторический рекорд, превысив $53 за унцию на торгах в Лондоне.

Читайте нас также:
#золото #серебро
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Продажи Pop Mart выросли на 250% за квартал благодаря Labubu
Изображение к статье: Продажи Pop Mart выросли на 250% за квартал благодаря Labubu
Кибератака на Jaguar Land Rover стала самым дорогим инцидентом в истории Британии
Изображение к статье: Кибератака на Jaguar Land Rover стала самым дорогим инцидентом в истории Британии
Неожиданно: Великобритания сняла санкции с дочерних предприятий Роснефти
Изображение к статье: Неожиданно: Великобритания сняла санкции с дочерних предприятий Роснефти
Ляйен призывает снизить налоги на электроэнергию
Изображение к статье: Ляйен призывает снизить налоги на электроэнергию
Изображение к статье: «Вонь – хоть топор вешай»: рижский Stockmann превращается в отхожее место Эксклюзив!
«Вонь – хоть топор вешай»: рижский Stockmann превращается в отхожее место 5 5501
Изображение к статье: Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США
Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США 89
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 267
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 28
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 65
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 123
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео