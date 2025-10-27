Рижский университет имени Страдиня (РУС) продаст на электронном аукционе принадлежащую ему недвижимость по адресу улица Паласта 3 в Старой Риге, где располагается студенческий дом самоуправления университета, свидетельствует объявление в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», пишет ЛЕТА.

Недвижимость включает в себя земельный участок площадью 1037 квадратных метров и четырёхэтажное здание бывшего профессионально-технического училища общей площадью 3695,5 квадратного метра, а также подвал под внутренним двором площадью 65,7 квадратного метра.

Здание было построено в 1887 году по проекту архитектора Генриха Карла Эмке, однако не зарегистрировано как архитектурный или культурный памятник.

Условная цена недвижимости составляет 2,55 миллиона евро, а шаг аукциона — 25 500 евро.

Аукцион пройдёт в электронном формате с 5 ноября с 13:00 до 5 декабря до 13:00.

Ранее электронный аукцион этой недвижимости с начальной ценой в 2,55 миллиона евро начался 10 октября, однако 17 октября был прерван.