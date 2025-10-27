Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Золото подешевело из-за сюрприза от Китая и США 0 211

Бизнес
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Золото подешевело из-за сюрприза от Китая и США
ФОТО: Unsplash

Золото 27 октября подешевело почти до $4000 за тройскую унцию.

Мировые цены на золото снижаются в понедельник, 27 октября, примерно до 4050 долларов за тройскую унцию, теряя к моменту написания материала 2,13 процента, свидетельствуют данные торгов. По информации Investing, на минимуме актив дешевел в понедельник до 4028,21 доллара.

Таким образом, за 10 дней, с момента, когда стоимость актива вплотную подходила к 4400 долларов за унцию, она снизилась почти на 10 процентов.

По мнению экспертов, новое снижение цен вызвано реакцией рынков на сюрприз, которым стала для них перспектива скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем. На нее указал накануне глава американского Минфина Скотт Бессент.

Читайте нас также:
#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Изображение к статье: В латвийском бизнес-среде меняются кредитные тенденции
Изображение к статье: Университет Страдиня продаст здание в Старой Риге за 2,55 миллиона евро
Изображение к статье: Латвия рискует застрять на обочине: экономисты доказали, что под руководством Силини республика развивалась неправильно Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео