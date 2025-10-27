Золото 27 октября подешевело почти до $4000 за тройскую унцию.

Мировые цены на золото снижаются в понедельник, 27 октября, примерно до 4050 долларов за тройскую унцию, теряя к моменту написания материала 2,13 процента, свидетельствуют данные торгов. По информации Investing, на минимуме актив дешевел в понедельник до 4028,21 доллара.

Таким образом, за 10 дней, с момента, когда стоимость актива вплотную подходила к 4400 долларов за унцию, она снизилась почти на 10 процентов.

По мнению экспертов, новое снижение цен вызвано реакцией рынков на сюрприз, которым стала для них перспектива скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем. На нее указал накануне глава американского Минфина Скотт Бессент.