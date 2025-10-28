Baltijas balss logotype
«Paramount Skydance» сократит 1000 рабочих мест 0 168

Бизнес
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Paramount Skydance» сократит 1000 рабочих мест
ФОТО: Unsplash

Американская медиа- и развлекательная компания «Paramount Skydance» планирует сократить около 1000 рабочих мест, сообщают хорошо осведомлённые источники, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Информация о таких намерениях появилась менее чем через три месяца после слияния американской киностудии «Skydance» и развлекательной компании «Paramount».

Сделка, в рамках которой «Skydance» приобрела «Paramount» за восемь миллиардов долларов, была завершена в августе.

Руководство объединённой компании ранее предупреждало, что официальное объявление о сокращениях будет сделано 10 ноября, одновременно с презентацией квартальных финансовых результатов.

Сделка ознаменовала завершение многолетнего доминирования семьи Редстоун в Голливуде и обеспечила столь необходимое финансирование для «Paramount», которой трудно адаптироваться к изменениям в индустрии развлечений.

Слияние также означает рост влияния в отрасли основателя «Skydance» Дэвида Эллисона, сына миллиардера Ларри Эллисона — основателя компании-разработчика программного обеспечения «Oracle».

Оставить комментарий

