«Серый» импорт через Казахстан встал, россияне теряют сотни миллионов долларов

Бизнес
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Заторы начали образовываться еще летом, а сейчас достигли апогея.

Заторы начали образовываться еще летом, а сейчас достигли апогея.

Сейчас время ожидания товара увеличилось до нескольких месяцев.

Тысячи российских торговцев потеряли свой товар из-за пробки на границе Казахстана. Больше 10 тысяч фур второй месяц стоят на досмотре.

Фуры с грузом на сотни миллионов долларов застряли в Казахстане, через который происходит транспортировка товаров в Россию из Китая, Турции и Киргизии. Проблемы начались ещё в первых числах сентября, на данный момент ситуация остаётся без изменений. По информации «Базы», основная причина автомобильного коллапса — усиленные таможенные проверки для борьбы с серым импортом. Машины «встали» из-за досмотра на соответствие товара декларациям: например, фактический груз машины — зимние куртки, а экспортные документы и пошлины оформлены на автозапчасти. Перевозчики делятся, что те товары, которые не соответствуют документам, отправляются обратно на склады временного хранения. Забрать груз будет можно только при наличии деклараций и маркировки. Из-за этого продавцы и покупатели уже потеряли сезонные поставки. Например, одна из продавщиц пожаловалась на задержку декора для Хэллоуина, который отмечается в конце октября.

В беседе с нами российские селлеры рассказали, что зависли абсолютно разные грузы: вещи, авто, скоропортящиеся товары и даже те виды, которые проходили по «экспресс-доставке». Если раньше срок транспортировки составлял от пары дней до двух недель, то сейчас время ожидания увеличилось до нескольких месяцев. Предприниматели прогнозируют в ближайшее время повышение цен на логистику и товары минимум в два раза. По мнению селлеров, маленькие карго-компании ждёт закрытие. Также многие продавцы будут вынуждены перейти на белые поставки, где товар должен иметь сертификацию и ввозиться официально, в отличие от карго. Сейчас логистические компании разворачивают свои поставки и перенаправляют их через Уссурийск и Беларусь.

Импортеры также сообщили нам о появлении «помогал». Находчивые предлагают ускорить процесс прохождения границы за плату от 300 до 1000 долларов. Цены за контейнер называют разные, в зависимости от товара они могут доходить до 10% его закупочной стоимости., основная причина автомобильного коллапса — усиленные таможенные проверки для борьбы с серым импортом.

Машины «встали» из-за досмотра на соответствие товара декларациям: например, фактический груз машины — зимние куртки, а экспортные документы и пошлины оформлены на автозапчасти. Перевозчики делятся, что те товары, которые не соответствуют документам, отправляются обратно на склады временного хранения. Забрать груз будет можно только при наличии деклараций и маркировки. Из-за этого продавцы и покупатели уже потеряли сезонные поставки. Например, одна из продавщиц пожаловалась на задержку декора для Хэллоуина, который отмечается в конце октября.

В беседе с нами российские селлеры рассказали, что зависли абсолютно разные грузы: вещи, авто, скоропортящиеся товары и даже те виды, которые проходили по «экспресс-доставке». Если раньше срок транспортировки составлял от пары дней до двух недель, то сейчас время ожидания увеличилось до нескольких месяцев. Предприниматели прогнозируют в ближайшее время повышение цен на логистику и товары минимум в два раза. По мнению селлеров, маленькие карго-компании ждёт закрытие. Также многие продавцы будут вынуждены перейти на белые поставки, где товар должен иметь сертификацию и ввозиться официально, в отличие от карго. Сейчас логистические компании разворачивают свои поставки и перенаправляют их через Уссурийск и Беларусь.

Импортеры также сообщили нам о появлении «помогал». Находчивые предлагают ускорить процесс прохождения границы за плату от 300 до 1000 долларов. Цены за контейнер называют разные, в зависимости от товара они могут доходить до 10% его закупочной стоимости.

