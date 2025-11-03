Латвийский центробанк опубликовал на днях ежегодный отчет о состоянии дел в подведомственной ему отрасли – на финансовом рынке. Учреждение констатирует, что рынок начал выходить из застоя, хотя население все еще осторожно настроено в отношении кредитов. Есть также ряд системных проблем, которые мешают стране выйти на приличный европейский уровень.

Заемщикам облегчили жизнь

Как говорится в «Отчете о финансовой доступности 2025» Банка Латвии (БЛ), в 2024 году кредитная активность в Латвии начала восстанавливаться после многолетней стагнации. Объем кредитов, выданных предприятиям и домашним хозяйствам, рос быстрее, чем ВВП. Рост продолжается и в 2025 году. Главный фактор — снижение процентных ставок по кредитам вследствие падения рыночных ставок EURIBOR и уменьшения добавочных процентных ставок. Особенно активно падали ставки по ипотечным кредитам: после пика 2023 года они снизились более чем на 2 процентных пункта.

Важную роль также сыграли изменения законодательства, упростившие и удешевившие перекредитование. В первые восемь месяцев 2025 года условия улучшены для 9356 ипотечных кредитов на сумму около 690 млн евро, что составляет 14% ипотечного портфеля страны. Заемщики экономят в среднем 350–515 евро в год, а совокупный потенциальный выигрыш за срок кредитов оценивается в 44,7 млн евро. Несмотря на улучшения, отношение кредитов к ВВП остается низким — ипотечные кредиты составляют лишь 13% ВВП против 17% в Литве и 31% в Эстонии.

Латвийский рынок жилья характеризуется высокой перенаселенностью и малой площадью жилья. Для стимулирования ипотечного кредитования Банк Латвии предлагает развивать рынок ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, с возможным участием государственных финансовых институтов, чтобы дать банкам доступ к внешнему финансированию и высвободить капитал.

Пора ограничить комиссию

В сегменте корпоративного кредитования снижение ставок было менее заметным, а уровень процентов остается высоким. Отмечается значительная разбросанность ставок между банками и отраслями, что указывает на сегментацию рынка и слабую конкуренцию. Ключевым фактором различий в процентных ставках является конкретная кредитная организация, а не отрасль или размер компании. Это говорит о том, что доступные предложения для предприятий ограничены, несмотря на большое количество кредитных учреждений.

Для повышения конкуренции Банк Латвии и Министерство финансов разработали проект, ограничивающий комиссию за досрочное погашение кредита, поскольку она делает перекредитование невыгодным. Сейчас комиссии обычно составляют 1,5–2% от остатка кредита, и лишь немногие предприятия выигрывают от смены кредитора. Анализ показывает, что справедливая комиссия, покрывающая реальные административные затраты, должна быть не выше 0,1% от суммы.

Слишком строгие залоги

Банк Латвии также констатирует, что финансовое положение латвийских предприятий стабилизируется: собственный капитал впервые за 15 лет превысил объем заемных средств, прибыльность остается устойчивой, уровень неплатежеспособности низок. Однако значительная часть компаний по-прежнему имеет отрицательный капитал, что ограничивает возможности привлечения финансирования и формирует негативное восприятие бизнес-среды. Правда, Банк Латвии считает, что масштабы проблемы преувеличены: многие «отрицательные» предприятия — малые, их значение для экономики невелико.

Что хуже, так это то, что предприятия сталкиваются с одними из самых строгих в еврозоне требований к залогам: средняя стоимость обеспечения по кредитам достигает 162% суммы займа, а часто превышает ее вдвое. Распространена также практика личных поручительств, что сдерживает развитие бизнеса.

До уровня не дотягиваем

Отчет БЛ также подчеркивает ограниченность небанковского финансирования и необходимость развития рынка капитала. В отличие от развитых экономик, латвийские компании почти полностью зависят от банков. Потенциал для роста есть: отношение кредитов к депозитам в банках лишь 64% против среднего по еврозоне около 94%. Расширение роли фондового рынка позволило бы привлекать долгосрочные инвестиции и способствовало бы переходу Латвии в категорию стран с высоким уровнем дохода.

В целом Банк Латвии отмечает первые признаки оживления кредитования, но подчеркивает, что финансовая доступность для бизнеса и населения все еще ограничена. Для устойчивого роста кредитного рынка необходимы: более высокая конкуренция между банками, снижение комиссий за перекредитование, либерализация залоговых требований, развитие ипотечных ценных бумаг и укрепление небанковского финансирования. Только комплекс таких мер позволит сблизить Латвию с уровнем финансового развития других стран еврозоны.

Население осторожничает

В отчете БЛ также рассмотрена ситуация в секторе домашних хозяйств. Рост их доходов и стабильность занятости позволили увеличить объем кредитования, но долговая нагрузка населения остаётся одной из самых низких в еврозоне. Это указывает на осторожное отношение жителей к заимствованию, сформировавшееся после финансового кризиса 2008 года.

БЛ прогнозирует, что при сохранении тенденции снижения ставок и стабильной макроэкономической ситуации кредитная активность продолжит расти и в 2026 году. Однако для устойчивости этого роста необходимо устранить системные препятствия. Среди них — слабое развитие рынка капитала, ограниченный доступ малых предприятий к финансированию, низкая финансовая грамотность населения и недостаточная цифровизация банковских услуг.

Нужен баланс

В заключении Банк Латвии подчеркивает, что долгосрочная финансовая стабильность требует баланса между защитой интересов кредиторов и стимулированием экономического роста. Слишком жесткие нормативы и высокие требования к залогу сдерживают развитие предпринимательства, особенно в инновационных и быстрорастущих отраслях. Рекомендовано поэтапное снижение барьеров для конкуренции, совершенствование правовой базы для перекредитования и активное вовлечение государственных структур в развитие рынков капитала.

В целом, 2025 год оценивается как переломный: началось восстановление кредитной активности, укрепились позиции заемщиков, улучшилось финансовое здоровье предприятий. Но уровень финансовой интеграции Латвии по-прежнему отстаёт от соседей и средней еврозоны. Чтобы преодолеть этот разрыв, стране необходимо перейти от осторожной модели финансирования к более динамичной и конкурентной, основанной на сочетании банковских, небанковских и рыночных источников капитала.