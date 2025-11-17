В решении говорится, что в середине августа этого года SPRK получила от ассоциации заявку о соответствии инструмента сравнения цен на электроэнергию, доступного на веб-сайте «www.energija24.lv», с минимальными требованиями, установленными в положении SPRK об инструменте сравнения цен на электроэнергию, которое вступило в силу в июле этого года.

SPRK, оценив заявку и дополнительную предоставленную информацию, пришла к выводу, что инструмент сравнения является независимым от коммерческих предприятий, занимающихся поставкой электроэнергии, и не представляет интересы какого-либо конкретного торговца электроэнергией, тем самым обеспечивая равное отношение к торговцам электроэнергией при сравнении цен на предложения по торговле электроэнергией, в том числе при отображении результатов поиска.

Также в инструменте сравнения предусмотрены четкие и объективные критерии, на которых основано сравнение цен. В то же время в инструменте сравнения указана информация о цене электроэнергии за один киловатт-час, а также о других затратах, которые составляют общую плату за электроэнергию и включены в предложения торговцев электроэнергией.

Регулятор также пришел к выводу, что в инструменте сравнения указана информация об общей ожидаемой оплате за электроэнергию за расчетный период, а также пояснение о включенных ценах, в том числе в случае изменчивых биржевых цен указан расчет используемой цены и применимый период, и другие критерии выполнены.

Регулятор установил, что инструмент сравнения предоставляет точную, четкую и актуальную информацию, в том числе о ценах предложений торговцев электроэнергией, которая обновляется не реже одного раза в неделю.

Таким образом, совет SPRK решил признать, что инструмент сравнения цен на электроэнергию, предоставляемый Латвийской ассоциацией свободного рынка электроэнергии, соответствует минимальным требованиям, установленным в правилах, а также включить инструмент сравнения цен на электроэнергию, предоставляемый ассоциацией, в реестр инструментов сравнения цен на электроэнергию.

LETA уже сообщала, что до начала октября SPRK получила одно заявление об инструменте сравнения цен на электроэнергию.

Как уже сообщалось, в июле этого года вступили в силу утвержденные SPRK правила инструмента сравнения цен на электроэнергию, чтобы пользователи могли сравнивать предложения торговцев электроэнергией в одном месте.

В целях повышения прозрачности рынка электроэнергии и предоставления пользователям возможности легко и надежно сравнивать предложения продавцов электроэнергии в одном месте, Закон о рынке электроэнергии предусматривает установление правил для инструмента сравнения цен на предложения по продаже электроэнергии.

Правила инструмента сравнения цен на электроэнергию определяют минимальные требования к самому инструменту, информацию, которая должна быть в него включена, и критерии оценки соответствия поставщика инструмента.

SPRK поясняет, что в Латвии уже доступны различные сайты для сравнения цен на электроэнергию, однако их деятельность не регулируется единым правовым регламентом. Новые правила разработаны в соответствии с Законом об электроэнергетическом рынке и предусматривают, что SPRK должна ввести четкие требования, которые должны выполнять инструменты сравнения, в том числе в отношении включаемой информации, ее надежности и прозрачности. Закон также предусматривает обязанность SPRK выдавать сертификаты о соответствии инструмента минимальным требованиям, осуществлять надзор и вести общедоступный реестр инструментов, которые соответствуют этим критериям.

Разработанные регулятором правила также определяют, как поставщики инструментов сравнения могут получить сертификат соответствия. Получение этого подтверждения является добровольным, однако оно служит для пользователей знаком надежности, что конкретный инструмент предоставляет качественную и достоверную информацию.

На электроэнергетических торговцев также возлагаются обязанности — предоставлять информацию о предложениях в машиночитаемом формате и давать пользователям ссылки на сайт, где доступен реестр инструментов сравнения.