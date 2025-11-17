Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

SPRK не возражает против платформы сравнения цен на электричество 0 375

Бизнес
Дата публикации: 17.11.2025
LETA
Изображение к статье: SPRK не возражает против платформы сравнения цен на электричество

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) подтвердила соответствие инструмента сравнения цен на электроэнергию Латвийской ассоциации свободного рынка электроэнергии минимальным требованиям, определенным в правилах.

В решении говорится, что в середине августа этого года SPRK получила от ассоциации заявку о соответствии инструмента сравнения цен на электроэнергию, доступного на веб-сайте «www.energija24.lv», с минимальными требованиями, установленными в положении SPRK об инструменте сравнения цен на электроэнергию, которое вступило в силу в июле этого года.

SPRK, оценив заявку и дополнительную предоставленную информацию, пришла к выводу, что инструмент сравнения является независимым от коммерческих предприятий, занимающихся поставкой электроэнергии, и не представляет интересы какого-либо конкретного торговца электроэнергией, тем самым обеспечивая равное отношение к торговцам электроэнергией при сравнении цен на предложения по торговле электроэнергией, в том числе при отображении результатов поиска.

Также в инструменте сравнения предусмотрены четкие и объективные критерии, на которых основано сравнение цен. В то же время в инструменте сравнения указана информация о цене электроэнергии за один киловатт-час, а также о других затратах, которые составляют общую плату за электроэнергию и включены в предложения торговцев электроэнергией.

Регулятор также пришел к выводу, что в инструменте сравнения указана информация об общей ожидаемой оплате за электроэнергию за расчетный период, а также пояснение о включенных ценах, в том числе в случае изменчивых биржевых цен указан расчет используемой цены и применимый период, и другие критерии выполнены.

Регулятор установил, что инструмент сравнения предоставляет точную, четкую и актуальную информацию, в том числе о ценах предложений торговцев электроэнергией, которая обновляется не реже одного раза в неделю.

Таким образом, совет SPRK решил признать, что инструмент сравнения цен на электроэнергию, предоставляемый Латвийской ассоциацией свободного рынка электроэнергии, соответствует минимальным требованиям, установленным в правилах, а также включить инструмент сравнения цен на электроэнергию, предоставляемый ассоциацией, в реестр инструментов сравнения цен на электроэнергию.

LETA уже сообщала, что до начала октября SPRK получила одно заявление об инструменте сравнения цен на электроэнергию.

Как уже сообщалось, в июле этого года вступили в силу утвержденные SPRK правила инструмента сравнения цен на электроэнергию, чтобы пользователи могли сравнивать предложения торговцев электроэнергией в одном месте.

В целях повышения прозрачности рынка электроэнергии и предоставления пользователям возможности легко и надежно сравнивать предложения продавцов электроэнергии в одном месте, Закон о рынке электроэнергии предусматривает установление правил для инструмента сравнения цен на предложения по продаже электроэнергии.

Правила инструмента сравнения цен на электроэнергию определяют минимальные требования к самому инструменту, информацию, которая должна быть в него включена, и критерии оценки соответствия поставщика инструмента.

SPRK поясняет, что в Латвии уже доступны различные сайты для сравнения цен на электроэнергию, однако их деятельность не регулируется единым правовым регламентом. Новые правила разработаны в соответствии с Законом об электроэнергетическом рынке и предусматривают, что SPRK должна ввести четкие требования, которые должны выполнять инструменты сравнения, в том числе в отношении включаемой информации, ее надежности и прозрачности. Закон также предусматривает обязанность SPRK выдавать сертификаты о соответствии инструмента минимальным требованиям, осуществлять надзор и вести общедоступный реестр инструментов, которые соответствуют этим критериям.

Разработанные регулятором правила также определяют, как поставщики инструментов сравнения могут получить сертификат соответствия. Получение этого подтверждения является добровольным, однако оно служит для пользователей знаком надежности, что конкретный инструмент предоставляет качественную и достоверную информацию.

На электроэнергетических торговцев также возлагаются обязанности — предоставлять информацию о предложениях в машиночитаемом формате и давать пользователям ссылки на сайт, где доступен реестр инструментов сравнения.

Читайте нас также:
#цены #рынок #электроэнергия #информация #правила
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео