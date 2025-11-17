Следующий год не обещает ничего хорошего для народного хозяйства – финансирование со стороны бюджета будет минимальным, ведь он заточен преимущественно на оборонку. Тем не менее в 2026-м у нас выборы – и потому государство не забывает о мотивации потенциального электората. В т.ч. жильем!

Для всех категорий

География жилищной программы «Увеличенные гарантии для регионов» – вся страна, от Вентспилса до Резекне и от Валмиеры до Елгавы, малых городках и поселках, строить намерены также и в столичной метрополии: Адажи, Марупе, Кекава, Олайне, Саласпилс, Ропажи.

Домохозяйствам с самыми низкими доходами предназначается программа восстановления и строительства социальных домов на 82,65 миллиона евро. Среднему классу адресована линия по стройке домов низкой арендной платы – 84,4 миллиона, а также проекты по энергоэффективности (утеплению) многоквартирных домов.

Что же касается тех, кто находится вверху пирамиды, к примеру, перспективным специалистам и военнослужащим, то им предложат льготное приобретение квартир «на рыночных условиях».

Обращает на себя указанная Министерством экономики максимальная сумма сделки, по которой осуществляется поддержка – 300 тысяч евро, солидно. Всего же в настоящее время помощь в финансировании оказана 33 424 семьям Латвии, общая сумма госгарантий составила 280 миллионов евро, что, впрочем, только чуть больше десятой доли от совокупного ипотечного кредита по стране – 2,7 миллиарда.

Гарантия государства при приобретении недвижимости выдается на 10 лет, при этом будущие собственники должны считаться с единовременной оплатой в размере 2,5% от присваиваемой суммы. Со своей стороны, власти предоставляют пониженную госпошлину за закрепление собственности в Земельной книге, в размере 0,05% от стоимости.

Наибольший бонус на сегодня может получить семья с 3-4 детьми, можно даже «в проекте» (наступила беременность): погашается со стороны государства до 50% стоимости займа, в абсолютных цифрах до 50 тысяч.

Красные флажки для заемщиков

Но для получения государственных гарантий имеются отягощения. Так, семейную субсидию типа BALSTS нельзя получить, если претенденту субсидированное жилье:

уже принадлежит любое жилое помещение (дом, квартира, дача);

общие доходы за прошлый год на 1 члена семьи превысили 23 000 евро брутто (примерно по 2 тыс евро в месяц);

не является латвийским налогоплательщиком последний год;

субсидия превышает 50% стоимости объекта;

субсидия была уже получена ранее.

Если верить статистике Государственной земельной службы и финансового института ALTUM, то на сегодня самые активные участники программ поддержки живут в окрестностях Риги (20% всех сделок – субсидированные) и в самой Риге (16%). Со своей стороны, максимальное количество операций без кредитов и обеспечения происходит в Латгалии (90%) и Курземе (82%) – в дело идут «собственные средства или заем иного рода».

Между тем, если даже коммерческим банком выдается ипотечный кредит, то более чем в 40% случаев сама недвижимость не служит для него обеспечением, указывают данные Банка Латвии.

Разыгрывается 947 квартир

Спрос на то, чтобы стать жильцом, который платит вместе со всеми коммунальными платежами не более 6,47 евро за квадратный метр – довольно велик. Или предложение мало: судите сами – в Тукумсском и Алуксненском краях строятся всего по 18 дотируемых квартир; в Смилтенском – 30. Зато вот в Валмиерском – целых 120, это у нас точка роста.

Чтобы квалифицироваться на такую квартиру, домохозяйство не должно обладать ежемесячным доходом свыше: 1681 евро для 1-комнатной квартиры, 2896 для 2-комнатной, 4433 для 3-комнатной и больше. Во всех регионах первым приоритетом пользуются – квалифицированные специалисты, и только в Вентспилсе инвалиды.

По прогнозу Министерства экономики, в Латвии до 2029 года будут восстановлены или построены по меньшей мере 1952 муниципальных квартиры – социальных или арендных.

Утеплят на 230 миллионов

Отдельная отраслевая ниша – повышение энергоэффективности зданий. Здесь доступны две линии финансирования: Европейский механизм оздоровления дает 57,2 миллиона евро и Европейский фонд регионального развития – 173 миллиона евро.

Контрольным показателем является уменьшение первичного потребления энергии зданием на 30%. Правда, для Латгальского региона планирования оплате подлежат даже те проекты, где понизят хотя бы на 10%.

Работы, проплачиваемые за субсидии:

замена отопительных систем, радиаторов, окон, дверей;

утепление крыш, чердаков, подвалов, наружных стен.

Получателями грантов могут быть как общества владельцев квартир, так и отдельные собственники, а также субъекты хозяйственной деятельности в управлении недвижимостью. В числе заявившихся на поддержку – 430 зданий, но вот получил ее пока только 31 дом…

Юргис Миезайнис, парламентский секретарь Министерства экономики, признал на заседании подкомиссии Сейма по уменьшению неравноправия, что в жилищной сфере используется небанковское кредитование. Поэтому сейчас с Европейской Комиссией согласован новый порядок, по которому «ALTUM идет вместо банков».

– Нередко финансовые институты отказывают в кредитах, – констатировал чиновник. «Фактически, рынок стагнирует». Потому функцию ипотечных кредиторов, прежде всего в регионах, переймет госструктура.

«Не обязательно будет обходить все банки и получать везде отказ, достаточно будет заявиться на этот кредит», – пообещал господин Миезайнис, указав в сторону ALTUM. Впрочем, и данный инструмент будет ориентироваться на среднюю кредитную ставку на рынке. И не зря, ведь «в девичестве» данное учреждение было Латвийским ипотечно-земельным банком. Которые не пережил банковского кризиса 2008-2010 годов и пошел на дно вслед за банков Parex.

– Мы первое государство ЕС, которое это согласовало, – с гордостью объявил парламентский секретарь. – Призываю жителей регионов – интересоваться.

КРЕДИТ ДЕЛО МОЛОДЫХ

В конце октября ALTUM открыл программу кредитования регионов, расположенных вне Риги и окрестностей столицы. Обещают раздать 106,1 миллионов евро. Займами могут воспользоваться граждане и неграждане Латвии, лица со статусом лица без гражданства и граждане Швейцарии. Максимальный срок займа – 30 лет, заемщик на момент погашения должен быть моложе 65 лет. То есть за 30-летним кредитом 36-летний житель Латвии может даже не обращаться.