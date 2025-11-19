Baltijas balss logotype
Повышение пенсионного возраста в Латвии неизбежно - экономист

Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Повышение пенсионного возраста в Латвии неизбежно - экономист

Повышение пенсионного возраста будет неизбежным — такое мнение в передаче TV24 «Preses klubs» выразил профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Хенрий Калькис, пишет nra.lv.

И это не только проблема Латвии — в Европе, Америке и во многих странах мира обсуждается необходимость повышения пенсионного возраста, поскольку продолжительность жизни растет, в последние годы у людей повышается качество жизни, и даже в Западной Европе уже не считают, что дожив до пенсионного возраста, мы просто получим пенсию и будем спокойно жить.

Сейчас люди смотрят на это с более долгосрочной перспективы, пытаются понять, как они могут развиваться, чтобы сохранять трудоспособность и быть полноправными членами общества, совмещая как общественную активность, так и отдых. Это то, как в целом меняется общество, пояснил Калькис.

«И я думаю, что это будет неизбежно — учитывая все экономические факторы, всё же придётся поднимать пенсионный возраст», — сказал Калькис.

Если объективно смотреть на реальность — люди живут дольше, сохраняют трудоспособность дольше, и многие захотят продолжать работать. Это исследовали и несколько профессоров на мировом уровне. Но здесь существуют три вопроса: могу ли я работать, способен ли я это делать, и принимают ли это другие сотрудники коллектива, ведь часто у этих людей есть бесценный рабочий опыт, который можно передавать другим в формате наставничества. И если таким образом формируется ментальное, физическое и социальное благополучие, то, по мнению профессора, это очень правильное направление, поскольку любой человек, обладающий этими тремя компонентами, будет как полноценным членом общества, так и вносить вклад в экономику.

nra.lv

#мировая экономика #общество #пенсии #пенсионный возраст #экономика
  • полосатый конь
    полосатый конь
    19-го ноября

    Пенсия - это что-то вроде страховки. Где то я слышал, что люди имеют право отказаться от платной услуги, которую им навязывают и которая им не нужна. Вот если бы был выбор, например: "я не плачу соцналог и не получаю пенсию по стрости лет". Тем более, что фин. отношения с нашим государством всё более напоминают игру в наперстки с чертями из подворотни.

    27
    4
  • Д
    Дед
    19-го ноября

    Самое паскудное в этом то, что ты отплатил государству налоги с 25- 30 лет, у тебя гордого, пенсионный капитал более 100 тыс. евро, а если тебя не взяли на работу после 50 лет, при том, что в стране, реальная безработица 25%, ты тупо сдохнешь от голода. Имея к 50 годам болезни, ты реально не можешь конкурировать с 20- летними. Даже, если ты заболел у тебя тупо нет средств, чтобы оплатить лекарства, а бюллетень оплачивается только пол года, а потом вон с работы, и зубы на полку.

    37
    1
  • SS
    Skad Skad
    19-го ноября

    Кому ты со своим здоровьем нужен за 60 лет. В 50+ с тобой работодатели уже нехотя общаются, что говорить за 60 лет. Мне сорок с хвостиком уже проблемы со спинои и т.д. и т.п.

    28
    1
  • А
    Антимонетарист
    19-го ноября

    Я хочу посмотреть этому хенрию в глаза, когда ему будет 60, если он вообще будет жив! Те кто дожил до 60 проскочили бурную жизнь с сердечно-сосудистыми. Потом начинаются гормональные, и такие, что некоторые тоже не выдерживают. Те кто дожил до 60 это уже герои. А если подходить и всё измерять деньгами, то конечно, все должны рабски работать до самой смерти!

    34
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    19-го ноября

    Что стесняется скунгс профессор, экспердун проплаченный, за словоблудием пряча главную цель - отменить пенсии? Пи*деть в теплой, светлой лектории можно и до 80 лет, это не мостовую укладывать в любую погоду. Пора избавиться от тяжёлого наследия оккупации, социализма - соцобеспечения вообще?

    45
    3
Видео