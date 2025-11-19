И это не только проблема Латвии — в Европе, Америке и во многих странах мира обсуждается необходимость повышения пенсионного возраста, поскольку продолжительность жизни растет, в последние годы у людей повышается качество жизни, и даже в Западной Европе уже не считают, что дожив до пенсионного возраста, мы просто получим пенсию и будем спокойно жить.

Сейчас люди смотрят на это с более долгосрочной перспективы, пытаются понять, как они могут развиваться, чтобы сохранять трудоспособность и быть полноправными членами общества, совмещая как общественную активность, так и отдых. Это то, как в целом меняется общество, пояснил Калькис.

«И я думаю, что это будет неизбежно — учитывая все экономические факторы, всё же придётся поднимать пенсионный возраст», — сказал Калькис.

Если объективно смотреть на реальность — люди живут дольше, сохраняют трудоспособность дольше, и многие захотят продолжать работать. Это исследовали и несколько профессоров на мировом уровне. Но здесь существуют три вопроса: могу ли я работать, способен ли я это делать, и принимают ли это другие сотрудники коллектива, ведь часто у этих людей есть бесценный рабочий опыт, который можно передавать другим в формате наставничества. И если таким образом формируется ментальное, физическое и социальное благополучие, то, по мнению профессора, это очень правильное направление, поскольку любой человек, обладающий этими тремя компонентами, будет как полноценным членом общества, так и вносить вклад в экономику.

nra.lv