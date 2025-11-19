Если раньше полис страхования здоровья был особым бонусом, который работодатель предоставлял своим сотрудникам, то теперь он стал обязательным условием, пишут общественные СМИ.

Медицинское страхование - самый популярный и быстрорастущий вид страхования в Латвии, и количество полисов растёт последние 10-15 лет. Главная причина этого - длинные очереди за оплачиваемыми государством медицинскими услугами, что вынуждает людей обращаться в частные медицинские учреждения.

Как заявил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс, в настоящее время страхование здоровья занимает 23% от общего рынка страхования, а общая стоимость полисов достигла 185 миллионов евро.

"Компания хочет купить хороший полис по максимально конкурентоспособной цене, а страховщик - получить нормальную прибыль; с другой стороны, клиент хочет платить меньше, а медицинское учреждение, соответственно, заработать немного больше. В общем, эти жернова перемалывают страховщика с обеих сторон", - сказал Абашинс.

Количество полисов и страховых премий растёт, но размер выплачиваемых компенсаций растёт ещё быстрее, сказала представитель одной из страховых компаний Латвии Сандра Пиеткевича. Она объяснила, что существует несколько причин роста цен на медицинские полисы.

"Во-первых, несоразмерно высокий спрос, а именно направления от семейных врачей к специалистам, а также самостоятельные обращения пациентов, поскольку люди могут обращаться к специалистам и самостоятельно. И на фоне этого высокого спроса наблюдается нехватка специалистов. В таких условиях, когда спрос превышает предложение, создаются прекрасные условия для роста зарплатных амбиций врачей, что в настоящее время является основным двигателем роста затрат. Во-вторых, это чрезвычайно широкий спектр обследований, назначаемых уже при первом обращении, и, в-третьих, снижение доступности финансируемых государством услуг", - пояснила Пиеткевича.