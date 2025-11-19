Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С каждым годом всё больше работодателей покупают страхование здоровья своим работникам 2 163

Бизнес
Дата публикации: 19.11.2025
LETA
Изображение к статье: С каждым годом всё больше работодателей покупают страхование здоровья своим работникам
ФОТО: pixabay

Если раньше полис страхования здоровья был особым бонусом, который работодатель предоставлял своим сотрудникам, то теперь он стал обязательным условием, пишут общественные СМИ.

Медицинское страхование - самый популярный и быстрорастущий вид страхования в Латвии, и количество полисов растёт последние 10-15 лет. Главная причина этого - длинные очереди за оплачиваемыми государством медицинскими услугами, что вынуждает людей обращаться в частные медицинские учреждения.

Как заявил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс, в настоящее время страхование здоровья занимает 23% от общего рынка страхования, а общая стоимость полисов достигла 185 миллионов евро.

"Компания хочет купить хороший полис по максимально конкурентоспособной цене, а страховщик - получить нормальную прибыль; с другой стороны, клиент хочет платить меньше, а медицинское учреждение, соответственно, заработать немного больше. В общем, эти жернова перемалывают страховщика с обеих сторон", - сказал Абашинс.

Количество полисов и страховых премий растёт, но размер выплачиваемых компенсаций растёт ещё быстрее, сказала представитель одной из страховых компаний Латвии Сандра Пиеткевича. Она объяснила, что существует несколько причин роста цен на медицинские полисы.

"Во-первых, несоразмерно высокий спрос, а именно направления от семейных врачей к специалистам, а также самостоятельные обращения пациентов, поскольку люди могут обращаться к специалистам и самостоятельно. И на фоне этого высокого спроса наблюдается нехватка специалистов. В таких условиях, когда спрос превышает предложение, создаются прекрасные условия для роста зарплатных амбиций врачей, что в настоящее время является основным двигателем роста затрат. Во-вторых, это чрезвычайно широкий спектр обследований, назначаемых уже при первом обращении, и, в-третьих, снижение доступности финансируемых государством услуг", - пояснила Пиеткевича.

Читайте нас также:
#здравоохранение #Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    19-го ноября

    Звиняйте, а на хрена мы соцналог платим 35,09 %, если уже половина застрахована и не пользуется налогами. Куда правительство девает наши деньги?

    3
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    19-го ноября

    В жизни таких работодателей не видовал и по знакомым не слыхивал. Заболел-отлёживайся за свой счёт пока пройдёт. Если свыше месяца "больничнищаешь", то пошёл нафуй. Найдут другого. Потому что не будет работодатель содержать бесполезную работягу и терпеть убытки.

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео