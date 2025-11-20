Бюджетный авиаперевозчик flydubai, который входит в холдинг Emirates Group (ОАЭ), заключил соглашение о приобретении 150 самолетов A321neo у Airbus общей каталожной стоимостью $19,5 млрд в ходе авиасалона в Дубае.

Это первый крупный контракт, полученный Airbus на авиасалоне, отмечает Bloomberg. Также это первый заказ flydubai у европейского концерна - сейчас она летает только на самолетах производства Boeing Co.

Ранее источники агентства сообщали, что flydubai может разместить крупный заказ на авиасалоне, однако предполагалось, что он будет разделен между Airbus и Boeing.

С начала 2025 года капитализация Airbus выросла на треть, до 163,5 млрд евро.