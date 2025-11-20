Baltijas balss logotype
Как в своём кармане: почему госкомпаниям пора под «лупу» фондового рынка 0 89

Бизнес
Дата публикации: 20.11.2025
LETA
Изображение к статье: Как в своём кармане: почему госкомпаниям пора под «лупу» фондового рынка
ФОТО: LETA

В последние недели СМИ довольно много сообщали о решениях, тайно принятых "Latvijas valsts meži". Однако непрозрачные решения бывают и у других государственных и муниципальных предприятий, работающих с публичной собственностью, пишет Diena.

Слегка абстрагируясь от того, принимаются ли все решения действительно в интересах всего общества, важно информировать население и предоставлять обоснованную и взвешенную информацию "сегодня". Одним из таких вариантов является фондовая биржа, где рынок мгновенно оценивал бы такие решения через цену акций.

"Любую секретность в связи с государственными предприятиями нужно оценивать негативно. Публичный надзор за рынком, регулярные отчеты, собрания акционеров и встречи с инвесторами значительно сокращают пространство для непрозрачных решений. Котировка на бирже в этом контексте выступает эффективным инструментом улучшения корпоративного управления - она способствует прозрачности, дисциплинирует управление, повышает финансовую открытость и значительно повышает планку качества решений. Даже если решение невыгодно одной из сторон, оно не должно приниматься тайно - оно должно быть обосновано чёткими, рациональными и профессионально обоснованными аргументами", - говорит партнёр "Alphinox" Юлия Быстрова.

Котировка акций на бирже даёт чёткие индикации о том, как, о чём и как часто компания должна публиковать информацию. По мнению руководителя "Capitalia" Юриса Гришинса, это будет способствовать повышению осведомлённости общественности о происходящем в государственной компании. Руководство компании также получит дополнительную "лупу" и элемент контроля, поскольку будет знать, что любое важное решение или плохие результаты деятельности освещаются гораздо шире, а реакция общественности и акционеров на них будет гораздо острее и быстрее.

