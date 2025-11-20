Основанная рижаниным компания блокчейн-транзакций и искусственного интеллекта Bitfury, работающая с биткоином, планирует инвестировать один миллиард долларов США (925 430 000 евро), сообщает журнал Fortune.

Миллиард будет вложен в этичные компании в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений и децентрализованных систем.

200 миллионов долларов (185 086 000 евро) будут инвестированы в 2026 году, а оставшиеся средства распределят в последующие годы.

Bitfury продолжает формировать список компаний, в которые планируется инвестировать. Потенциальные получатели инвестиций должны работать в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений или децентрализованных систем.

Сооснователь компании Валерий Вавилов подчеркнул, что такие технологии в будущем будут иметь решающее значение, особенно учитывая растущую распространённость аватаров искусственного интеллекта, усложняющих распознавание реальных людей.

Основанная рижанами в 2011 году компания Bitfury первоначально занималась добычей биткоина. Тогда 1 биткоин стоил 30 долларов США, сегодня - более 90 тысяч долларов.

С тех пор ее деятельность разделилась на два направления: майнинг и искусственный интеллект. Для добычи цифровых активов созданы две отдельные компании, которые котируются на бирже Nasdaq с совокупной стоимостью более 9 млрд долларов США.

У компании есть офисы в США, Грузии, Гонконге, Канаде, Казахстане, Великобритании, Нидерландах, Норвегии и Украине.