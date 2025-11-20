Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Компания жителя Риги решила вложить миллиард. Но не в Ригу, а в этичный бизнес 0 7313

Бизнес
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Компания жителя Риги решила вложить миллиард. Но не в Ригу, а в этичный бизнес
ФОТО: dreamstime

Основанная рижаниным компания блокчейн-транзакций и искусственного интеллекта Bitfury, работающая с биткоином, планирует инвестировать один миллиард долларов США (925 430 000 евро), сообщает журнал Fortune.

Миллиард будет вложен в этичные компании в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений и децентрализованных систем.

200 миллионов долларов (185 086 000 евро) будут инвестированы в 2026 году, а оставшиеся средства распределят в последующие годы.

Bitfury продолжает формировать список компаний, в которые планируется инвестировать. Потенциальные получатели инвестиций должны работать в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений или децентрализованных систем.

Сооснователь компании Валерий Вавилов подчеркнул, что такие технологии в будущем будут иметь решающее значение, особенно учитывая растущую распространённость аватаров искусственного интеллекта, усложняющих распознавание реальных людей.

Основанная рижанами в 2011 году компания Bitfury первоначально занималась добычей биткоина. Тогда 1 биткоин стоил 30 долларов США, сегодня - более 90 тысяч долларов.

С тех пор ее деятельность разделилась на два направления: майнинг и искусственный интеллект. Для добычи цифровых активов созданы две отдельные компании, которые котируются на бирже Nasdaq с совокупной стоимостью более 9 млрд долларов США.

У компании есть офисы в США, Грузии, Гонконге, Канаде, Казахстане, Великобритании, Нидерландах, Норвегии и Украине.

Читайте нас также:
#инвестиции #искусственный интеллект #технологии #биткоин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
6
3
2
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео