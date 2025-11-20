Baltijas balss logotype
Названы лидеры по закупке золота среди стран мира 0 428

Бизнес
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы лидеры по закупке золота среди стран мира
ФОТО: Unsplash

Лидерами по закупке золота с начала года среди стран стали Польша и Казахстан.

С начала года лидерами среди стран по закупке золота оказались Польша и Казахстан, которые приобрели 67,1 тонну и 32,4 тонны драгоценного металла соответственно. Об этом со ссылкой на данные Всемирного золотого совета сообщила исследовательская компания BestBrokers.

Тройку лидеров с результатом 22,7 тонны замыкает Китай. Также в десятку главных покупателей вошли Турция, Чехия, Камбоджа, Гана, Катар, Индия и Сербия.

Среди стран, официально сокративших запасы, в пятерке лидеров оказались Узбекистан (16,8 тонны), Сингапур (15,8 тонны), Индонезия (12,9 тонны), Россия (6,2 тонны) и Германия (1,3 тонны). При этом для России это стал первый случай сокращения запасов за 19 лет, причем 17 из них, до 2023 года, речь шла о покупке золота.

В список стран с крупнейшими золотыми запасами входят США (8,1 тысячи тонн), Германия (3,35 тысячи), Италия (2,45 тысячи), Франция (2,44 тысячи) и Россия (2,32 тысячи).

Ранее аналитики банка Societe Generale предположили, что рекордный рост цен на золото в этом году связан с Китаем, который тайно скупал драгоценный металл. По их оценке, к концу 2025 года общий объем закупок может составить 250 тонн, а реальные резервы — более пяти тысяч тонн, что вдвое выше, чем считается официально.

#цены #инвестиции #рынок #закупки #прогноз #золото #экономика #страны
