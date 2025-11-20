Baltijas balss logotype
Наценка или закрытие: ограничения загоняют маленькие магазины в тупик

Бизнес
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

В передаче TV24 «Личность дня с Вэлтой Пуриней» президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич резко раскритиковал отношение правительства к малым торговцам и обеспечению продовольственного оборота в регионах, пишет LA.LV.

Данусевич рассказал, что ассоциация обратилась в Союз самоуправлений Латвии с просьбой оценить, как в краях и волостях обеспечивается продовольственный оборот, однако ответа до сих пор нет.

«На эту ситуацию не реагирует даже Министерство экономики. Малые предприятия и местные магазины в данный момент не находятся в центре внимания государства. Внимание направлено на другие вопросы, а обеспечение продовольствием — в том числе в кризисные моменты — игнорируется», — отметил Данусевич.

Он подчеркнул, что обсуждение велось и с министром обороны — нужно рассмотреть, как местные магазины справляются с обеспечением продовольствием в условиях различных кризисов.

Говоря об ограничениях на торговлю алкоголем, Данусевич отметил, что они загоняют малые магазины в тупик. По его словам, последние решения правительства о сокращении времени продажи алкоголя существенно снижают доходы маленьких торговых точек.

По его словам, магазины выживают за счёт продуктов с большей наценкой — в том числе алкогольных напитков.

«Исключая эти два часа из торговли алкоголем, у торговца возникает дилемма — повышать наценку на продукты питания или закрываться. А если магазин закрывается, у живущих поблизости остаётся меньше времени после работы, чтобы зайти и купить необходимые товары», — пояснил Данусевич.

Малые торговцы не получают поддержки. Президент ассоциации сообщил, что постоянно получает тревожные известия — закрытие магазинов продолжается.

«Когда мы идём по городу, я думаю, вы тоже замечаете магазины, которые закрываются. И если у вас есть информация о таких случаях, о которых я ещё не знаю, напишите — я буду благодарен за эту информацию.

Нужно обращаться к правительству с призывом подумать о том, как обеспечить постоянный доступ к продуктам питания для людей. Посмотрим, что происходит в Западной Европе — в любом магазине в Брюсселе можно зайти в любое время суток и купить всё необходимое», — указал на контраст с ситуацией в Латвии президент Латвийской ассоциации торговцев.

LA.LV

#алкоголь #торговля #Латвия #магазины #ограничения #поддержка #малый бизнес #правительство #экономика
  Д
    Дед
    20-го ноября

    Чем больше запретов и регулирования, тем меньше продавцов, соответственно больше инфляция на основные продукты. Уничтожая малый бизнес, увеличиваем цены, это аксиома.

