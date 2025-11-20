Цель АО «Rīgas siltums» – к 2035 году увеличить долю зданий в Риге, подключённых к централизованному теплоснабжению, до более чем 90%, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель правления компании Калвис Калниньш.

«В целом централизованное теплоснабжение доступно примерно 72–76% зданий в Риге, но наша задача – расширить сеть, чтобы этот показатель превысил 90%», – отметил Калниньш, добавив, что это может быть достигнуто ориентировочно в 2035 году.

Он указал, что в среднесрочной стратегии «Rīgas siltums» предусмотрены ежегодные инвестиции в размере не менее 25–30 миллионов евро в реконструкцию и расширение тепловых сетей.

Калниньш также отметил, что «Rīgas siltums» рассматривает новые направления и за пределами Риги. Установлено сотрудничество с самоуправлениями Кекавского и Марупского краёв, а в этом году завершён проект многоквартирных домов в Ропажском крае, где построена система теплоснабжения четвёртого поколения, обеспечивающая устойчивое и более эффективное теплоснабжение с меньшими теплопотерями.

«Этот проект обозначил и дальнейшие направления развития. Поэтому мы рассматриваем перспективы в Ропажи, уже упомянутые Кекавский и Марупский края, а также все ближайшие доступные территории в пригороде Риги. Конечно, важнейшим аспектом является технико-экономическая оценка и обоснование. Если кто-то заинтересован в подключении к централизованной теплосети за пределами Риги, мы охотно консультируем и готовы рассматривать возможность сотрудничества», – пояснил Калниньш.

Он отметил, что, например, в сторону Рижского аэропорта раньше были только поля, а сейчас активно развивается как коммерческая, так и жилая застройка. Компания заблаговременно обеспечивала возможность прокладки теплосетей в таких местах до начала строительства, чтобы не возникала ситуация, когда сначала строится дом, а инженерные коммуникации подводятся потом. Однако это также связано с определёнными рисками, так как строительство теплотрасс требует значительных инвестиций, и всё должно быть экономически обосновано.

По словам Калниньша, прошлый финансовый год, который для «Rīgas siltums» длится с 1 октября по 30 сентября, завершился положительно и с устойчивыми результатами, несмотря на то, что прошедшая зима была одной из самых тёплых за последнее десятилетие.

Он сообщил, что в отопительном сезоне 2024/2025 годов средняя температура воздуха составила 4,7 градуса, тогда как в сезоне 2023/2024 годов – 2,6 градуса. В результате в прошлом отопительном сезоне компания передала потребителям 2,7 миллиона мегаватт-часов (MWh) тепловой энергии, что на 4,2% меньше, чем годом ранее.

«Наши доходы привязаны к объёму произведённого тепла, но мы успешно справились с вызовами тёплой зимы – результаты стабильны и соответствуют нашим планам, а предварительная прибыль будет в пределах бюджета», – сказал Калниньш.

Чтобы добиться этого, компания провела ряд мероприятий: была оптимизирована структура и управление персоналом, улучшена эффективность управления ресурсами, скорректирована рыночная модель – в прошлом году впервые начался пилотный проект по ежедневным закупкам тепловой энергии, проведён пересмотр и приоритизация инвестиционных проектов.

На вопрос о прогнозах на этот отопительный сезон и финансовый год Калниньш ответил, что существует много внешних факторов, которые могут повлиять на ситуацию. «Мы не можем повлиять ни на погодные условия, ни на колебания цен на энергоресурсы на рынке, которые существенно влияют как на наши тарифы, так и на себестоимость производства. Учитывая тенденции последних трёх лет, мы не видим, чтобы зимы становились особенно холоднее – скорее наоборот, они становятся чуть длиннее и теплее», – пояснил он.

При этом Калниньш подчеркнул, что предприятие будет искать баланс между неконтролируемыми и управляемыми факторами, чтобы обеспечить максимально качественную услугу теплоснабжения для клиентов.

Он также признал, что тёплые зимы создают дополнительные вызовы, поэтому компания работает над тем, чтобы подключить к сети больше клиентов.

«Это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Каждый год к системе централизованного теплоснабжения "Rīgas siltums" в Риге подключаются новые клиенты с общей тепловой мощностью 20–23 мегаватта (MW). Это эквивалент среднего по величине латвийского города, который мы ежегодно подключаем к централизованному теплоснабжению в Риге и её окрестностях. Также ведётся работа над повышением внутренней эффективности, которая помогает смягчить негативное влияние внешних факторов», – отметил Калниньш.

Он добавил, что компания следит за изменениями климата, погодными условиями и учитывает, что утепление домов будет снижать конечное потребление тепловой энергии.

«Поэтому единственным эффективным решением является расширение клиентской базы. Если мы сможем это обеспечить, потребление тепловой энергии к 2030 году останется на стабильном уровне», – отметил Калниньш, добавив, что количество клиентов, отключающихся от системы централизованного теплоснабжения Риги, в 15–20 раз меньше, чем число новых подключений.

Председатель правления «Rīgas siltums» сообщил, что в октябре у компании было более 8300 клиентов, подключённых к централизованной системе теплоснабжения.