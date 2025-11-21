Baltijas balss logotype
Дубайский авиасалон выявил конкуренцию на рынке истребителей 5 поколения 2 23771

Бизнес
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эксперты могли изучить все возможности новой машины.

Эксперты могли изучить все возможности новой машины.

Су-57 будет соперником F-35 на богатых рынках Ближнего Востока.

Открывшаяся в Дубае авиационная выставка Dubai Airshow 2025, одна из крупнейших в мире, стала самой масштабной за всё время своего проведения. Она объединила около 1500 компаний в сферах авиации, обороны и космоса из 115 государств, которые привезли более 200 летательных аппаратов.

Россия представила на авиасалоне свой истребитель-невидимку пятого поколения Су-57 от Объединенной авиастроительной корпорации, впервые открыв для публичного просмотра его скрытые отсеки с размещёнными в них ракетами класса "воздух — воздух" и "воздух — земля". На Dubai Airshow 2025 представлена экспортная модификация самолёта Су-57Э с двигателем АЛ-51Ф1.

Опубликованные ранее видео и фотографии этого истребителя привлекли внимание журнала Military Watch Magazine - в частности, его оснащение новой ракетой Х-58УШКЭ для борьбы с системой ПВО противника.

В ходе показательного полёта на авиашоу был показан и новейший американский истребитель-невидимка F-35 компании Lockheed Martin Corp. Он уже представлен на рынке вооружений и стоит около 100 млн долларов.

Су-57Э пока на экспорт не продавался, а его стоимость и характеристики публично не объявлялись. Впервые оба самолета были представлены на выставке Aero India 2025 в феврале; считается, что они будут главными соперниками в борьбе за оборонные бюджеты Ближнего Востока.

По данным газеты The Moscow times, российский экспорт вооружений сократился на 47% по сравнению с 2022-м, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Это следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SPIRI).

Эксперты объясняют это тем, что Россия, вероятно, отдаёт сейчас приоритет производству основных видов вооружений для собственных вооруженных сил, а не на экспорт, а также сталкивается с последствиями санкций и усилением давления со стороны США и их союзников на другие страны с целью принудить их не покупать российское оружие.

В результате за последние пять лет доля РФ на мировом рынке вооружений сократилась на 7,8%, а экспорт российского оружия упал на 64%. Сократилось и число покупающих его стран: с 47-ми в 2018–2022 годах до 33-х в 2024.

74% экспорта российских вооружений приходится на Азию и Океанию, 12% - на Африку, и лишь 7,4% - на Европу.

Индия остаётся крупнейшим покупателем оружия у России, на неё приходится 38% поставок. На втором месте Китай (17%) и Казахстан (11%). Самые крупные поставки в этом году ожидаются в Индию, Иран и Саудовскую Аравию.

Но несмотря на обвал своего оружейного экспорта, Россия, как отмечает SPIRI, по-прежнему входит в тройку лидеров на этом рынке. В 2024 года она стала вторым крупнейшим экспортёром оружия в мире, продав вооружений и военной техники на $13,75 млрд. Первое место, по данным того же источника, заняли США с объёмом экспорта $42,3 млрд, третье - Франция ($7,6 млрд).

В десятку крупнейших экспортёров оружия вошли также Южная Корея, Италия, Германия, Швеция, Израиль, Норвегия и Китай.

#ближний восток #вооружение #авиация #экспорт #оборона #f-35 #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го ноября

    Сушка и это уже доказано-НА ГОЛОВУ ВЫШЕ f....!!!!!!! Так-что сидите там со своими пиндосовскими изделиями и не трындите.

    32
    49
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    Iljuha Oblomоv
    23-го ноября

    Дешёвая рашкованская пропаганда. Нищебродский "самолёт" никому не нужен

    27
    25

Видео