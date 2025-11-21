Кредитование стало движущей силой экономики, однако сейчас важнейшая задача — сделать эти достижения устойчивыми, заявил в пятницу на экономической конференции Банка Латвии его президент Мартиньш Казакс.

Рост кредитования в этом году составляет почти 15% по сравнению с прошлым годом (кредитный портфель предприятий в этом году вырос на 18,6%, а кредиты домашних хозяйств – на 8,9%. – редакция).

Казакс сообщил, хотя прогресс заметен, развитие всё ещё требуется, и нужны разные участники рынка. Он пояснил, что роль банков в Латвии и Европе очень велика и важна, но есть группа участников рынка, чья роль могла бы быть значительнее.

Среди прочего, в Латвии нет кредитных брокеров, которые позволили бы легко сравнивать предложения. Также отсутствует механизм секьюритизации кредитов.

Секьюритизация кредитов — это финансовый процесс, при котором банки или другие кредиторы объединяют выданные кредиты в один «пул» и превращают их в ценные бумаги. Эти ценные бумаги затем продаются инвесторам. В итоге высвобождаются деньги банка – когда банк продает часть своих кредитов инвесторам, он получает деньги обратно и может выдавать новые кредиты.

Здесь можно добавить, что за последние годы в Латвии были закрыты несколько банков (Baltic International Bank, ABLV Bank, PNB, Danske Bank). А сегодня Казакс удивляется – некому работать на рынке, а те, кто еще работает, раздают кредиты крайне осторожно. Да, что там кредит – даже простой счет в напуганных латвийских банках порой сложно открыть.

На конференцию банкиров приехала премьер-министр Эвика Силиня и сообщила, что кредитование в Латвии ниже, чем в среднем по Европе. В меру способностей премьер прорекламировала банковские кредиты: “Кредитование способствует росту предприятий, помогает людям покупать жилье, создает новые рабочие места и повышает благосостояние”.

Пользуясь случаем Силиня попеняла банкам (тем, которые еще не закрыли). По ее мнению, развитие кредитования – это не только задача правительства. Важно, чтобы и банки активнее участвовали.

“Совместная работа правительства, Банка Латвии и финансового сектора, а также участие предприятий и учет потребностей общества позволили достичь положительных результатов”, – пообещала Силиня и отправилась спасать разваливающееся правительство.