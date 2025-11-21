Baltijas balss logotype
В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий 3 8087

Бизнес
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий
ФОТО: LETA

Кредитование стало движущей силой экономики, однако сейчас важнейшая задача — сделать эти достижения устойчивыми, заявил в пятницу на экономической конференции Банка Латвии его президент Мартиньш Казакс.

Рост кредитования в этом году составляет почти 15% по сравнению с прошлым годом (кредитный портфель предприятий в этом году вырос на 18,6%, а кредиты домашних хозяйств – на 8,9%. – редакция).

Казакс сообщил, хотя прогресс заметен, развитие всё ещё требуется, и нужны разные участники рынка. Он пояснил, что роль банков в Латвии и Европе очень велика и важна, но есть группа участников рынка, чья роль могла бы быть значительнее.

Среди прочего, в Латвии нет кредитных брокеров, которые позволили бы легко сравнивать предложения. Также отсутствует механизм секьюритизации кредитов.

Секьюритизация кредитов — это финансовый процесс, при котором банки или другие кредиторы объединяют выданные кредиты в один «пул» и превращают их в ценные бумаги. Эти ценные бумаги затем продаются инвесторам. В итоге высвобождаются деньги банка – когда банк продает часть своих кредитов инвесторам, он получает деньги обратно и может выдавать новые кредиты.

Здесь можно добавить, что за последние годы в Латвии были закрыты несколько банков (Baltic International Bank, ABLV Bank, PNB, Danske Bank). А сегодня Казакс удивляется – некому работать на рынке, а те, кто еще работает, раздают кредиты крайне осторожно. Да, что там кредит – даже простой счет в напуганных латвийских банках порой сложно открыть.

На конференцию банкиров приехала премьер-министр Эвика Силиня и сообщила, что кредитование в Латвии ниже, чем в среднем по Европе. В меру способностей премьер прорекламировала банковские кредиты: “Кредитование способствует росту предприятий, помогает людям покупать жилье, создает новые рабочие места и повышает благосостояние”.

Пользуясь случаем Силиня попеняла банкам (тем, которые еще не закрыли). По ее мнению, развитие кредитования – это не только задача правительства. Важно, чтобы и банки активнее участвовали.

“Совместная работа правительства, Банка Латвии и финансового сектора, а также участие предприятий и учет потребностей общества позволили достичь положительных результатов”, – пообещала Силиня и отправилась спасать разваливающееся правительство.

#президент #банки #инвестиции #финансы #Латвия #кредитование #правительство #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ЛЛ
    Лунатик Латуха
    22-го ноября

    Ну вот пусть синя и вся её братия возьмут кредиты и покажут обществу как это выгодно взял 100 евро надо отдать 1000 супербизнес для кого

    35
    2
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го ноября

    А что ещё отаётся землеобразованию-!!!!! НЕ СТРАНЕ!!!!!! ПОТОМУ КАК , СВОЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ЭТО ЗЕМЛЕОБРАЗОВАНИЕ , УЖЕ ПОТЕРЯЛО!!! ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ ВСЕ ЦИФРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ ИСПОЛНЯЮЩИХ НЕ ВОЛЮ НАРОДА С КРЕДИТАМИ!!! ТУТ ВСЁ ПРОСТО.... ФЭЙКОВАЯ ЭКОНОМИКА!!!!!!

    35
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го ноября

    Т.е. банк Латвии посредством принятия правительством Латвии определенных законов хочет загнать максимальное колличество населения Латвии в кредиты. Вот сволочи!

    70
    2
Читать все комментарии

Видео