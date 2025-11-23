Baltijas balss logotype
За год британская Би-би-си не досчиталась 1,5 миллиарда долларов 0 183

Бизнес
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: За год британская Би-би-си не досчиталась 1,5 миллиарда долларов

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си не досчиталась 1,17 миллиардов фунтов стерлингов (более 1,53 миллиардов долларов) в 2024 году из-за потери популярности и неплательщиков, пишет газета Sun со ссылкой на отчет Комитета по государственным расходам Палаты общин.

"Столкнувшаяся с трудностями Би-би-си потеряла в прошлом году более одного миллиарда фунтов стерлингов после того, как рекордное количество семей отказались платить лицензионный сбор", – сообщает издание.

По информации Sun, в 2024 году около 3,6 миллиона домохозяйств отказались от услуг корпорации, что на 300 тысяч больше, чем годом ранее. Это привело к убыткам на сумму 617 миллионов фунтов стерлингов.

"В отчете сделан вывод о том, что лишь половина молодых людей считают, что Би-би-си отражает их точку зрения", - пишет Sun.

Еще 2,9 миллиона зрителей Би-би-си уклонились от уплаты сбора за пользование, лишив вещательную компанию 550 миллионов фунтов стерлингов (более 719 миллионов долларов).

При этом несмотря на то, что количество проверок домов, не уплачивающих сбор, выросло на 50% за прошлый год, число судебных дел против неплательщиков упало на 17%. Как пишет газета, люди просто не открывают дверь сотрудникам, которые занимаются сбором платы.

В 2024 году на попытки собрать деньги Би-би-си потратила 166 миллионов фунтов стерлингов (более 151 миллиона долларов), что составляет 4,3% всего ее бюджета.

#финансы #молодежь #телевидение #долги #бюджет #потери #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
