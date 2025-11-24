Средний уровень цен производителей латвийской промышленности в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился на 1,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на местном рынке, в октябре 2025 года по сравнению с октябрем 2024 года увеличился на 0,7%, а на экспортируемую - на 2,6%. Цены на экспорт в страны еврозоны выросли на 3,8%, а на экспорт в страны вне пределов еврозоны - на 1,6%.

На уровень цен производителей в течение года больше всего повлиял рост цен в добывающей промышленности и разработке карьеров, производстве древесины, деревянных и пробковых изделий, нескольких подклассах производства пищевых продуктов, сборе, обработке и размещении отходов и переработке материалов, производстве изделий из неметаллических минералов, а также производстве химических веществ и химических продуктов. Понижающее влияние оказало снижение цен в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования.

В октябре 2025 года по сравнению с сентябрем уровень цен производителей в латвийской промышленности увеличился на 0,8%.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на местном рынке, за месяц вырос на 0,7%, а на экспортируемую продукцию - на 0,9%. Уровень цен на экспорт в страны еврозоны увеличился на 2,1%, а на экспорт в страны за пределами еврозоны - снизился на 0,1%.

Повышающее влияние на общий уровень цен производителей в течение месяца оказал рост цен в сфере электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха, а также в добывающей промышленности и разработке карьеров. Понижающее влияние оказало снижение цен в производстве древесины, деревянных и пробковых изделий.