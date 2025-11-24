Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цены производителей в латвийской промышленности в октябре выросли на 1,7% 0 66

Бизнес
Дата публикации: 24.11.2025
LETA
Изображение к статье: Цены производителей в латвийской промышленности в октябре выросли на 1,7%

Средний уровень цен производителей латвийской промышленности в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился на 1,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на местном рынке, в октябре 2025 года по сравнению с октябрем 2024 года увеличился на 0,7%, а на экспортируемую - на 2,6%. Цены на экспорт в страны еврозоны выросли на 3,8%, а на экспорт в страны вне пределов еврозоны - на 1,6%.

На уровень цен производителей в течение года больше всего повлиял рост цен в добывающей промышленности и разработке карьеров, производстве древесины, деревянных и пробковых изделий, нескольких подклассах производства пищевых продуктов, сборе, обработке и размещении отходов и переработке материалов, производстве изделий из неметаллических минералов, а также производстве химических веществ и химических продуктов. Понижающее влияние оказало снижение цен в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования.

В октябре 2025 года по сравнению с сентябрем уровень цен производителей в латвийской промышленности увеличился на 0,8%.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на местном рынке, за месяц вырос на 0,7%, а на экспортируемую продукцию - на 0,9%. Уровень цен на экспорт в страны еврозоны увеличился на 2,1%, а на экспорт в страны за пределами еврозоны - снизился на 0,1%.

Повышающее влияние на общий уровень цен производителей в течение месяца оказал рост цен в сфере электроэнергии, газоснабжения, теплоснабжения и кондиционирования воздуха, а также в добывающей промышленности и разработке карьеров. Понижающее влияние оказало снижение цен в производстве древесины, деревянных и пробковых изделий.

Читайте нас также:
#цены #Латвия #инфляция #производство #энергетика #промышленность #экспорт #экономика #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: От невыплат до эксплуатации: иностранные работники всё чаще становятся жертвами в Латвии
Изображение к статье: Новые модели ИИ смогут использовать ранее ограниченные данные для принятия решений. Иконка видео
Изображение к статье: Космос, оказывается, выгодный: принес 13,4 млн евро в ВВП Латвии
Изображение к статье: Прекратила деятельность одна из крупнейших из базирующихся в Риге авиакомпаний (спойлер - это не airBaltic)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео