Причина, по которой за все 35 лет независимости Латвии стране так тяжело в экономическом плане, кроется в годах советской оккупации, в течение которых, как выразился ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш в подкасте «Piķis un ģēvelis!», «нас постоянно доили». По его подсчётам, за советский период Москва присвоила около 800 миллиардов евро, полученных в Латвии за счёт промышленности и сельского хозяйства, пишет tv3.

По словам Круминьша, именно это и стало причиной его исследований латвийской экономики времён СССР. «Иначе мы не понимаем: “Как так? В Финляндии всё есть!” Но ведь мы могли быть такой же Финляндией по численности населения и по другим параметрам. Почему люди уезжают из Латвии? Потому что мы не можем догнать, мы не успеваем так быстро развивать всё необходимое», — поясняет исследователь.

Он также подчёркивает, что именно потому Латвии было тяжело все 35 лет: «Нас постоянно доили».

«Мы отстали. У нас нет этого рывка. Ни система образования, ни остальное. Всё было невероятно обескровлено. Поэтому мы не можем позволить себе построить железную дорогу, поддерживать собственную авиацию. Элементарные вещи. Если бы у нас были те 800 миллиардов…» - пояснил Круминьш.

Исследуя латвийскую экономику советских времён, Круминьш установил, что большая часть средств, полученных от промышленного и сельскохозяйственного производства в Латвии, уводилась из республики.

«Если посмотреть, сколько мы произвели за весь тот период: 40% — использовано неэффективно, ещё 20% мы не видим — они ушли [в Москву], 20% остались в Латвии, но пошли на военные базы, то есть на нужды армии. В итоге у нас остаётся 60%, — подсчитал Круминьш. Если бы нам теоретически остались эти объёмы, я подсчитал — это было бы более 800 миллиардов евро. Представь себе, какая это сумма!»

Такую ситуацию Круминьш называет экономическим парадоксом. В советский период Латвия была зоной интенсивного производства. Здесь жили образованные люди и была развита инфраструктура.

«Они производили здесь, потому что можно было сделать качественный продукт. Поэтому здесь было много военной промышленности — это был приоритет для СССР», — объясняет Круминьш.

В Латвии производилось чрезвычайно много, но большая часть продукции уходила за пределы республики, и Латвия ничего за это не получала.

«После Второй мировой войны по валовому продукту Латвия шла на уровне с Финляндией — Финляндия только немного держалась выше. До 1970 года мы были примерно на одном уровне», — установил исследователь.

Он также указывает, что примерно половина экономики Советского Союза напрямую контролировалась Москвой. Средства направлялись в союзные министерства, на заводы вроде ВЭФ и другие крупные предприятия, деньги которых контролировались напрямую — Латвия в этом участия не имела. Тем не менее, оставалась местная промышленность, сельское хозяйство — и здесь Москва контролировала денежные потоки с помощью различных налогов.

«Если я смотрю, сколько ушло из этого бюджета, то это примерно пятая часть», — говорит Круминьш.

«Около 19% от всего полученного ушло. Из того, что осталось в Латвии, ещё около 19% расходовались на армию и Комитет государственной безопасности», — добавляет он.

