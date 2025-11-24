Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Нас постоянно доили»: исследователь объяснил печальную экономическую ситуацию Латвии 15 3850

Бизнес
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Нас постоянно доили»: исследователь объяснил печальную экономическую ситуацию Латвии
ФОТО: Unsplash

Причина, по которой за все 35 лет независимости Латвии стране так тяжело в экономическом плане, кроется в годах советской оккупации, в течение которых, как выразился ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш в подкасте «Piķis un ģēvelis!», «нас постоянно доили». По его подсчётам, за советский период Москва присвоила около 800 миллиардов евро, полученных в Латвии за счёт промышленности и сельского хозяйства, пишет tv3.

По словам Круминьша, именно это и стало причиной его исследований латвийской экономики времён СССР. «Иначе мы не понимаем: “Как так? В Финляндии всё есть!” Но ведь мы могли быть такой же Финляндией по численности населения и по другим параметрам. Почему люди уезжают из Латвии? Потому что мы не можем догнать, мы не успеваем так быстро развивать всё необходимое», — поясняет исследователь.

Он также подчёркивает, что именно потому Латвии было тяжело все 35 лет: «Нас постоянно доили».

«Мы отстали. У нас нет этого рывка. Ни система образования, ни остальное. Всё было невероятно обескровлено. Поэтому мы не можем позволить себе построить железную дорогу, поддерживать собственную авиацию. Элементарные вещи. Если бы у нас были те 800 миллиардов…» - пояснил Круминьш.

Исследуя латвийскую экономику советских времён, Круминьш установил, что большая часть средств, полученных от промышленного и сельскохозяйственного производства в Латвии, уводилась из республики.

«Если посмотреть, сколько мы произвели за весь тот период: 40% — использовано неэффективно, ещё 20% мы не видим — они ушли [в Москву], 20% остались в Латвии, но пошли на военные базы, то есть на нужды армии. В итоге у нас остаётся 60%, — подсчитал Круминьш. Если бы нам теоретически остались эти объёмы, я подсчитал — это было бы более 800 миллиардов евро. Представь себе, какая это сумма!»

Такую ситуацию Круминьш называет экономическим парадоксом. В советский период Латвия была зоной интенсивного производства. Здесь жили образованные люди и была развита инфраструктура.

«Они производили здесь, потому что можно было сделать качественный продукт. Поэтому здесь было много военной промышленности — это был приоритет для СССР», — объясняет Круминьш.

В Латвии производилось чрезвычайно много, но большая часть продукции уходила за пределы республики, и Латвия ничего за это не получала.

«После Второй мировой войны по валовому продукту Латвия шла на уровне с Финляндией — Финляндия только немного держалась выше. До 1970 года мы были примерно на одном уровне», — установил исследователь.

Он также указывает, что примерно половина экономики Советского Союза напрямую контролировалась Москвой. Средства направлялись в союзные министерства, на заводы вроде ВЭФ и другие крупные предприятия, деньги которых контролировались напрямую — Латвия в этом участия не имела. Тем не менее, оставалась местная промышленность, сельское хозяйство — и здесь Москва контролировала денежные потоки с помощью различных налогов.

«Если я смотрю, сколько ушло из этого бюджета, то это примерно пятая часть», — говорит Круминьш.

«Около 19% от всего полученного ушло. Из того, что осталось в Латвии, ещё около 19% расходовались на армию и Комитет государственной безопасности», — добавляет он.

tv3.lv

Читайте нас также:
#история #сельское хозяйство #финансы #Латвия #бюджет #промышленность #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
33
1
1
0
4
13

Оставить комментарий

(15)
  • А
    Андрей
    24-го ноября

    Гражданин пусть прокомментирует числовой ряд по части количества населения! почему в составе СССР население росло (даже за вычетом приезжих), а после - только вниз? Снова Сталин виноват?

    31
    1
  • А
    Андрей
    24-го ноября

    Гражданину стоило бы изучить кто обескровливал последние 35 лет? И другой вопрос - если всё вывозили из Латвии, то куда везди? Где он увидел тот центр в СССР где в конце 80-х, 90-е всё цвело и пахло и поэтому они сейчас впереди планеты всей?

    25
    1
  • T
    TT
    24-го ноября

    Да не, господин, типа эксперД, прикиньте, что мы имеем сейчас - кто владельцы самых крупных маркетов в Латвии (Махима, Ксенукай- литовцы, Рими - норвежцы), лес Латвии кому принадлежит - в основном Швеции). Так о чём речь, история с "дойкой" продолжается, только теперь уже реально ЖЁСТКО - кормить корову будут всё меньше, а драть с неё всё больше. Кончится молоко - возьмут мясо , потом шкуру и прочие рога и копыта. Только корова эта - не просто Латвия - это люди (честные люди - латыши, русские и все другие честные люди разных национальностей)

    35
    1
  • Л
    Латтоптун
    24-го ноября

    Оооо, давно я не слышал подобной чепухи. Опять решили хуторянам прополоскать мозги и вбить им в головы " почему они живут плохо". СССР оставило Латвии, действующих предприятий на миллиарды, инфраструктуру, и новые жилые районы,- в которых до сих пор живут более 70% жителей Латвии. Также " исследователь" должен знать, что побеждённая и разгромленная Германия, восстановилась менее чем за 10 лет и стала одной из самых передовых стран. А немецкая марка- одной из самых прочных валют. Ну а Латышам, даже миллиардные вливания Евросаюза не помогли и никогда не помогут. Представляю, что бы было, если бы Латвия действительно была независимой и её не финансировал Евросоюз...

    40
    1
  • SS
    Skad Skad
    24-го ноября

    Боже мой, как этот бред развидеть?

    86
    1
  • T
    TT
    24-го ноября

    В глобальном целом согласна с автором. Только он очень уж сильно сузил исторические рамки, так как за последние 1000 лет Латвию 800 лет доили немцы, потом лет 80 шведы, очень недолго прочие. Ну а потом пришла Россия. Но вы же понимаете, прежде чем доить, животное надо накормить и как-то содержать. По поводу "дойки" при Советской власти - на самом деле, ещё при царе (типа батюшке) Рига была вроде бы 3-им городом по уровню индустриализации (наличие фабрик и заводов, количество населения, занятого в промышленном производстве на душу населения). Так что сразу после войны (когда здесь всё было просто в полной ..опе), сюда стали сначала НАПРАВЛЯТЬ (без вопросов) тех спецов, которые до войны жили и работали в том же Питере (Ленинграде), а потом трудились в эвакуации. Людей (высококлассных специалистов) с их семьями эшелонами привозили сюда - восстанавливать порушенное производство. И великая слава этим людям - Рига действительно славилась своей промышленной продукцией - ВЭФ, мопеды и велосипеды, вагоны электричек и волшебный Дзинтарс. Сюда реально требовались спецы (мой отец "оккупировал" эту местность в 1958 году за 4 года до моего рождения, пройдя конкурс (примерно 150 человек на место) и поступив в лётное авиационное училище (преобразованное в последствии в РКИИГА). Что творится здесь и сейчас, это пардонте, уже не к нам, это туда - в 1991-й год, когда на поверхность истории всплыло то, что всплыло (конечно же, то, что всегда было, но ждало своего часа, и дождалось). Причем, всплыло это не только здесь - повсюду, в той же России и прочих сёстрах-республиках (за очень редким исключением, где кому-то очень повезло, и у руля государственной власти находятся порядочные люди). Всем известно, "запоминается последнее", потому скажу главное - прежде чем доить, эту страну кормили лучше своего внутреннего брюха. А о том, что у вас сейчас во власти, ни говорить, ни думать просто не хочется. Тем более за завтраком.

    95
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    TT
    24-го ноября

    Доили слабо, поэтому и распоясались. Современный управленцы разденут Латвию до гола, поставлять раком и устроят ей групповую оргию с элементами садомазохизма. И это не будет противозаконное изнасилование, потому как согласие на данное извращения от нее уже получено.

    46
    0
  • T
    TT
    TT
    24-го ноября

    Алексей, знаете, хорошо осознаю то, что у Истории нет сослагательного наклонения. Не знаю, что было бы, если бы... Но точно знаю, что зло не имеет национальности, так же как и добро интернационально. Причины мерзости кроются в обстоятельствах (чаще всего и важнее всего - семья) взращивания той ..., что ныне находится у ресурса

    15
    0
  • A
    Aleks
    24-го ноября

    В Латвию вкладывали огромные деньги,построив множество заводов и фабрик,включая различную инфраструктуру,которая благополучно была попилена товарищами Чубайса из Москвы. И почему то Литва и Эстония,которые не были фасадом СССР,обогнали Латвию лет на 30...Причина то понятна и ясна,но говорить же об этом не толерантно...😀А кто больше всех кричит о толерантности?Вот то то и оно...😈👽

    56
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    Бред редкостный. Вышлы Латвия из СССР, похапала в три горла остатки советских вложений, и... и выяснилось, что сама она не может НИ-ЧЕ-ГО. От слова "совсем". Разве что воровать стали изощрёнее, да на население наплевали. Я понял, кто такой "либерал" - это тот, кто по горло в дерьме умудряется убедить окружающих, что они - во французском одеколоне. А пока убеждает, шарит по их карманам...

    83
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    Ну вот зачем нам нужно читать и слушать тупые измышлизмы какого то малообразованного Гатиса? Старшее поколение не обманешь, а молодёжь пусть "впитывает" эту хрень от Гатиса - им с этим жить дальше.

    92
    3
  • П
    Процион
    24-го ноября

    Гатис Круминьш, не надо фантазировать и врать. Лучше скажите: какой у вас месячный оклад? 5-значная сумма, а к нему ещё всевозможные доплаты, надбавки, премии и компенсации. Продолжать, или уже сами сообразили? Вот выдержка из недавней статьи «Второй провал: Совет медиа вновь в подвешенном состоянии». Читайте, Круминьш. «Сикснису и другому неизбранному члену предыдущего состава совета Янису Эглитису будет выплачена компенсация в размере трёх месячных зарплат, что составляет более 32 тысяч евро на каждого». Ну как? Всё равно «Москва виновата»?

    87
    2
  • NB
    Nose Bose
    24-го ноября

    ладно там союз, объясните, почему литовцы с эстонцами лучше нас живут. Не потому ли, что нас продолжают доить, но уже нацuки?:)

    81
    2
  • Д
    Дед
    24-го ноября

    Так почему же в Латвии после оккупации все эти 35 лет люди живут все хуже, а народу становится все меньше. Латвию стали доить после того, как к власти пришли латыши и начался воровской беспредел. Когда перестали работать суды, полиция, прокуратура, когда разворовывание бюджета стало нормой. 70% Латвии живут в домах построенных при СССР, учатся в школах и институтах, созданных тогда же. Это латыши уничтожили заводы, сахарную отрасль, рыболовство, школу, порты, жд, и через 35 лет опять оккупанты виноваты. Не надо нести пургу-сами, сами.

    143
    1
  • A
    Aleks
    Дед
    24-го ноября

    Евреи ставшие латышами-это все ж не латыши....😋

    2
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: От невыплат до эксплуатации: иностранные работники всё чаще становятся жертвами в Латвии
Изображение к статье: Новые модели ИИ смогут использовать ранее ограниченные данные для принятия решений. Иконка видео
Изображение к статье: Космос, оказывается, выгодный: принес 13,4 млн евро в ВВП Латвии
Изображение к статье: Прекратила деятельность одна из крупнейших из базирующихся в Риге авиакомпаний (спойлер - это не airBaltic)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео