У Латвии впереди еще долгий путь в развитии кредитования 0 93

Бизнес
Дата публикации: 25.11.2025
LETA
Изображение к статье: У Латвии впереди еще долгий путь в развитии кредитования

Данные Банка Латвии свидетельствуют о позитивных тенденциях в сфере кредитования - после нескольких лет стагнации его объемы растут, пишет Latvijas Avize.

Кредитный портфель предприятий в этом году увеличился на 18,6%, а объем кредитов для домохозяйств - на 8,9%. В целом объемы кредитования в Латвии по сравнению с прошлым годом в этом году выросли на 15%. Однако даже на фоне этих положительных показателей стране еще предстоит долгий путь, чтобы догнать по объемам кредитования и связанной с ним экономической активности своих балтийских соседей, не говоря уже о развитых европейских странах.

В странах еврозоны средний объем выданных кредитов в середине этого года составлял 73,4% от внутреннего валового продукта (ВВП), тогда как в Латвии он был в два с половиной раза ниже - 30,1% от ВВП. При этом проблема заключается и в том, как сделать этот рост устойчивым, а не краткосрочным явлением. Эти вопросы обсуждали участники конференции Банка Латвии "Как увеличить потенциал кредитования в Латвии?".

По мнению центрального банка, нынешний рост объемов кредитования обеспечили четыре фактора. Во-первых, финансовое состояние предприятий больше не является непреодолимым препятствием для получения кредитов. Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс рассказал на конференции, что после мирового финансового кризиса и лопнувшего в Латвии финансового пузыря в 2008-2009 годах просрочка почти по каждому пятому кредиту составляла не менее 90 дней, а сейчас доля просрочек в кредитных портфелях латвийских банков - одна из самых низких в ЕС. Во-вторых, рост кредитования обеспечен снижением процентных ставок по кредитам, хотя они все еще выше, чем в среднем по еврозоне.

Похожая ситуация наблюдается и в других странах Балтии.

"Может показаться, что 1-2% - это несущественно, но, если брать кредит на довольно крупную сумму, это важный фактор", - отметил Казакс, добавив, что в Латвии исторически сложилось представление о том, что высокие процентные ставки - это норма.

Также росту объемов кредитования способствует инициатива по перекредитованию домохозяйств. За четыре года средняя процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась с 2,5% до 1,5%. В то же время в кредитовании предприятий, по словам Казакса, значительных изменений ставок пока не наблюдается. Одной из причин является высокая комиссия за досрочное погашение или перекредитование - сейчас она составляет около 1,5-2% от оставшейся стоимости кредита.

Читайте нас также:
#банки #финансы #Латвия #процентные ставки #кредитование #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

