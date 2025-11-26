Кредитование стало движущей силой экономики, однако сейчас важнейшая задача — сделать эти достижения устойчивыми, заявил в пятницу на экономической конференции Банка Латвии его президент Мартиньш Казакс.

«Рост кредитования в этом году составляет почти 15% по сравнению с прошлым годом (кредитный портфель предприятий в этом году вырос на 18,6%, а кредиты домашних хозяйств – на 8,9%. – редакция). Это означает, что кредитование стало локомотивом экономики — оно тянет экономику вперёд, создает возможности повышать качество жизни жителей и способствует росту бизнеса», — утверждает Казакс, подчеркнув, что сейчас главное — обеспечить устойчивость этого подъема и его сохранение.

Он отметил, что 2023 год стал переломным моментом после длительного периода слишком слабого кредитования в Латвии. В 2023 году кредитование наконец стало расти быстрее, чем экономика, и начало способствовать её развитию.

«В процентах от ВВП объём кредитов вырос, но всё ещё значительно ниже среднего уровня по Европе», — сказал Казакс, добавив, что в будущем возможен больший рост, но остаётся вопрос — как его достичь.

Он подчеркнул, что часть предложений уже реализована, что способствовало росту кредитования, но многие меры ещё предстоит внедрить.

Также президент Банка Латвии назвал четыре фактора, которые способствовали росту кредитования.

Не дают или не берут?

Во-первых, финансовое состояние предприятий больше не является непреодолимым препятствием. Казакс напомнил, что после мирового финансового кризиса и лопнувшего финансового пузыря в Латвии каждый пятый кредит имел просрочку более 90 дней. Сейчас же доля просроченных кредитов в банковских портфелях — одна из самых низких в ЕС.

Если в цифрах, то в разгар кризиса в 2010-2012 годах с латвийскими банками не мог расплатиться каждый пятый должник, то сейчас лишь каждый пятидесятый.

«Несмотря на все кризисы, которые мы пережили — Covid-19, вторжение России в Украину, высокую инфляцию — качество кредитного портфеля остаётся очень высоким», — гордо заявил Казакс, добавив, что способность компаний занимать деньги в среднем стала значительно лучше.

Опускают ставки

Во-вторых, процентные ставки по кредитам снижаются, хотя остаются выше средних по Еврозоне. Похожая ситуация и в других странах Балтии.

«Может показаться, что 1–2% — это немного, но если берётся крупный кредит, это очень существенно», — сказал Казакс, отметив, что в Латвии исторически сложилось восприятие, что высокие ставки — это норма.

Одним из способов изменить ситуацию стала инициатива по перекредитованию домохозяйств. За четыре года средняя дополнительная процентная ставка уменьшилась с 2,5% до 1,5%.

В кредитовании предприятий, по словам Казакса, пока не наблюдается значимых изменений в дополнительных ставках. «Комиссия за досрочное погашение или перекредитование составляет 1,5–2%. Такая высокая планка ограничивает конкуренцию, потому что предприятиям трудно перекредитоваться», — сказал он, добавив, что сейчас предлагается установить ставку на уровне 0,1%, но обсуждения продолжаются.

Хочешь 100 евро? Заложи 200

В-третьих, важную роль играет взаимное доверие между банками и клиентами. После капитального ремонта банковской сферы, банкиры затаились, но сейчас стали смелее. К тому же финансовое положение заёмщиков значительно улучшилось.

В то же время большая часть предприятий, которым необходимо финансирование, не подают заявки на кредит. По опросам Банка Латвии, больше половины (51%) таких компаний не обращались в банки. Основные причины — слишком жёсткие требования к залогу, слишком высокие процентные ставки и необходимость личных гарантий.

Казакс признался, что в 2024 году для трети выданных кредитов стоимость залога была как минимум вдвое выше суммы кредита. В Латвии средняя стоимость залога составляет 160% от кредита, тогда как в Еврозоне — в среднем 28%. Кроме того, треть кредитов обеспечивается личными гарантиями частных лиц.

В целом, получается, что латвийские коммерческие банки превратились ломбарды.

С этим надо что-то делать. Казакс торжественно добавил, что Банк Латвии вместе с отраслью и министерствами будет искать решения, чтобы снизить столь высокий уровень требований.

Свято место бывает пусто

В-четвёртых, необходим разнообразный финансовый сектор. Хотя прогресс заметен, развитие всё ещё требуется, и нужны разные участники рынка.

Он пояснил, что роль банков в Латвии и Европе очень велика и важна, но есть группа участников рынка, чья роль могла бы быть значительнее. Например, с октября кредитные кооперативы получили возможность кредитовать юридические лица. Введена региональная программа жилищного кредитования Altum, а вскоре появится лицензия для малых банков.

Однако многое всё ещё отсутствует, отметил Казакс. Среди прочего, в Латвии нет кредитных брокеров, которые позволили бы легко сравнивать предложения, а также отсутствует механизм секьюритизации кредитов.

Секьюритизация кредитов — это финансовый процесс, при котором банки или другие кредиторы объединяют выданные кредиты в один «пул» и превращают их в ценные бумаги. Эти ценные бумаги затем продаются инвесторам. В итоге высвобождаются деньги банка – когда банк продает часть своих кредитов инвесторам, он получает деньги обратно и может выдавать новые кредиты.

...Здесь остается только добавить, что за последние годы в Латвии были закрыты несколько банков (Baltic International Bank, ABLV Bank, PNB, Danske Bank). А сегодня Казакс удивляется – некому работать на рынке, а те, кто еще работает, раздают кредиты крайне осторожно. Да, что там кредит – даже простой счет в напуганных латвийских банках порой сложно открыть.

Политэкономия

На конференцию банкиров приехала премьер-министр Эвика Силиня и сообщила, что кредитование в Латвии ниже, чем в среднем по Европе.

В меру способностей премьер прорекламировала банковские кредиты: "Кредитование способствует росту предприятий, помогает людям покупать жилье, создает новые рабочие места и повышает благосостояние".

Пользуясь случаем Силиня попеняла банкам (тем, которые еще не закрыли). По ее мнению, развитие кредитования – это не только задача правительства. Важно, чтобы и банки активнее участвовали.

"Совместная работа правительства, Банка Латвии и финансового сектора, а также участие предприятий и учет потребностей общества позволили достичь положительных результатов", – пообещала Силиня и отправилась спасать разваливающееся правительство.

Не думай о процентах свысока

Снижение ставки ипотечного кредита всего на 1 процент позволяет на ту же сумму кредита: