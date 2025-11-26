После длительного периода осторожности в 2025 году рынок кредитования предприятий Латвии демонстрирует уверенное восстановление, чему способствуют снижение процентных ставок и растущее желание предпринимателей инвестировать в развитие.

Данные, содержащиеся в «Отчете о доступности финансирования 2025» Банка Латвии, свидетельствуют о значительном переломе в кредитовании. Согласно последнему финансовому отчету, за первые восемь месяцев 2025 года остаток кредитов, выданных нефинансовым предприятиям, вырос на 18,6%, что значительно превышает темпы роста ВВП. Рост обусловлен несколькими факторами.

Несомненно, большую роль играет изменение денежно-кредитной политики в еврозоне — снижение ставок EURIBOR создало более благоприятные условия для заимствований.

Благоприятные условия способствовали более быстрому росту заимствований, и Ассоциация финансового сектора констатировала, что рост кредитования предприятий в Латвии был одним из самых быстрых в еврозоне. Хотя большую часть финансирования предприятий обеспечивают коммерческие банки, такие кредиторы, как Cityfinаnces, становятся все более важными партнерами, особенно при обслуживании малых и средних предприятий, которым необходимы быстрые, гибкие и небольшие кредиты.

«2025 год ознаменует переход от осторожности к росту. Однако многие малые предприятия по-прежнему имеют ограниченный доступ к банковскому финансированию из-за сложных процедур или недостаточного обеспечения. Кроме того, в динамичной бизнес-среде предприятиям нужны деньги сразу, без траты времени на бюрократические формальности или поездки в банк. Поскольку в случае положительной оценки Cityfinаnces зачисляет деньги на счет предприятия уже в день подачи заявки, коммерсанты охотно пользуются такой возможностью получить средства», — комментирует данные руководитель компании Иварс Витолс.

При сохранении умеренной инфляции и стабильных показателей рынка труда рост кредитования продолжится и в 2026 году.

«Мы ожидаем, что компании будут все чаще искать целевое финансирование, которое поддерживает модернизацию, цифровизацию и устойчивые проекты», — добавляет И. Витолс.