Жители Латвии отдают государству все больше денег в виде налогов 4 3332

Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жители Латвии отдают государству все больше денег в виде налогов

Основную часть доходов консолидированного бюджета Латвии составляют налоговые поступления, которые за десять месяцев текущего года увеличились на 673,3 млн евро, или на 6%, по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, составив 11,8 млрд евро.

Как сообщили bb.lv в Госкассе ЛР, доходы от налогов на рабочую силу продолжают зависеть от проведённой в прошлом году налоговой реформы (перераспределение 1 процентного пункта взносов государственного социального страхования со второго пенсионного уровня на первый, увеличение налоговых льгот по подоходному налогу с населения и др.).

Согласно данным Службы госдоходов, фонд оплаты труда вырос на 6%, чему способствовало как повышение минимальной зарплаты с 700 до 740 евро с 1 января текущего года, так и увеличение оплаты труда отдельных категорий работников публичного сектора.

Таким образом, социальные взносы в размере 4 млрд евро за десять месяцев этого года увеличились на 336,2 млн евро, или на 9,1%, тогда как доходы от подоходного налога с населения за десять месяцев остались на уровне прошлого года — 2,3 млрд евро.

Доходы от налога на прибыль предприятий (НПП) за десять месяцев составили 718,8 млн евро, что на 74,2 млн евро, или на 11,5%, больше, чем в прошлом году. Рост доходов в этом году стимулировали дополнительные поступления в январе, связанные с поведением налогоплательщиков, распределявших прибыль в конце 2024 года и выплачивавших дивиденды физическим лицам.

Следует также отметить значительно более высокие поступления НПП в сентябре текущего года, которые по сравнению с сентябрём прошлого года увеличились на 33 млн евро. Сентябрь традиционно характеризуется более высокими поступлениями НПП из-за подачи годовых отчётов средними и крупными предприятиями до 31 июля и последующих решений о распределении прибыли. В этом году наблюдались более высокие налоговые выплаты от отдельных компаний банковского, телекоммуникационного и игорного секторов.

По данным Госкассы, поступления налога на добавленную стоимость (НДС) достигли 3,3 млрд евро, что на 171,4 млн евро, или на 5,4%, больше, чем за соответствующий период прошлого года, что главным образом связано с увеличением поступлений из сферы торговли и некоторых отраслей услуг, включая транспорт и телекоммуникации.

Поступления акцизного налога в размере 1 млрд евро за десять месяцев выросли на 43,5 млн евро, или на 4,4%. Наибольший вклад обеспечил рост поступлений от нефтепродуктов и табачных изделий, что связано с повышением ставок акцизного налога с 1 января 2025 года.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета за десять месяцев 2025 года составили 1 млрд евро, что на 82,1 млн евро, или на 7,5%, меньше, чем годом ранее. Снижение доходов главным образом связано с меньшими дивидендными поступлениями в основной государственный бюджет — на 36,4 млн евро меньше. Следует отметить, что в целом на год были запланированы меньшие доходы от дивидендов, ожидая меньшие выплаты от AS “Latvijas valsts meži” и AS “Latvenergo”.

Кроме того, в отличие от 2024 года, когда коммерческие банки уплатили в виде взносов 73,1 млн евро для поддержки ипотечных заемщиков, в этом году такой платёж не применяется.

#налоги #финансы #Латвия #бюджет #НДС #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • ES
    Ella Stroika
    29-го ноября

    А ещё удивляются почему народ разбежался. Никому не нравится, коода у них в карманах шарят

    1
    0
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Скоро налог на налог введут и тд и тп 😀😃🙂

    32
    1
  • Д
    Дед
    28-го ноября

    Чем больше отдают, тем хуже для экономики. Если бы деньги возвращались, все было бы не плохо, но они разворовываются и местный воры уже не могут в лить в экономику Латвии, поэтому выводят из страны. И с каждым циклом средств остается все меньше, экономика проседает.

    39
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    28-го ноября

    С такими поборами и тратами бюджета, отдадут скоро и почку. 🙄

    34
    2
Читать все комментарии

Видео