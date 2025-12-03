Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро 0 61

Бизнес
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро

Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, зафиксировала умеренный рост чистой прибыли и выручки за три квартала 2025 финансового года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, её чистая прибыль в феврале-октябре составила 4,62 млрд евро против 4,45 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Выручка повысилась до 28,17 млрд евро по сравнению с 27,42 млрд евро годом ранее.

На конец октября Inditex управляла 5 527 магазинами.

Ритейлер прогнозирует сохранение рентабельности валовой прибыли в 2025 фингоду на прежнем уровне, а также расширение торговых площадей примерно на 5% в текущем и следующем фингодах.

Рыночная стоимость Inditex за последние три месяца выросла на 19%, до 152,7 млрд евро.

Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Читайте нас также:
#мода #финансы #магазины #бизнес #прибыль #жара
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самым популярным в Латвии цифровым инструментом оказалась электронная подпись
Изображение к статье: Арбитражный суд Москвы.
Изображение к статье: ЕС хочет прекратить импорт российского газа к 2027 году
Изображение к статье: Решение о возможных штрафных санкциях для «Škoda Vagonka» могут принять до конца года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Дьявол носит Prada. А Prada купила модный дом Versace: за сколько?
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео