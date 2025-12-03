Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, зафиксировала умеренный рост чистой прибыли и выручки за три квартала 2025 финансового года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, её чистая прибыль в феврале-октябре составила 4,62 млрд евро против 4,45 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Выручка повысилась до 28,17 млрд евро по сравнению с 27,42 млрд евро годом ранее.

На конец октября Inditex управляла 5 527 магазинами.

Ритейлер прогнозирует сохранение рентабельности валовой прибыли в 2025 фингоду на прежнем уровне, а также расширение торговых площадей примерно на 5% в текущем и следующем фингодах.

Рыночная стоимость Inditex за последние три месяца выросла на 19%, до 152,7 млрд евро.

Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.