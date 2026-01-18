Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где в Риге жить хорошо: средняя зарплата в районах столицы ЛР различается в три раза 1 3586

Бизнес
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где в Риге жить хорошо: средняя зарплата в районах столицы ЛР различается в три раза
ФОТО: LETA

Столица Латвии раскалывается бедные и богатые районы, следует из актуализированной Программы долгосрочного развития Риги до 2030 года.

В квартале современных офисов, жилых домов и арены «Рига» на Скастес, по данным на 2024 год, брутто-оклад составлял 2974 евро в месяц, что является абсолютным рекордом по Риге, где в среднем получали в то же время 1738 евро до вычета налогов. Это приблизительно равняется уровню Греции.

Учитывая тенденцию роста в течение года на 8-10%, можно с уверенностью предположить, что в 2025 году высокооплачиваемые труженики банкинга и прочего «беловоротничковых» секторов из массива Сканстес, вышли за три тысячи евро, что соответствует уровню таких высокоразвитых государств Европы, как Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия.

На другой стороне пищевой цепи у нас находится район Волери, где люди получали 1192 евро в месяц до выплаты налогов.

Здесь стоит напомнить, что данная локация вмещает в себя транзитно-логистические мощности, и при должном развитии внешней торговли с соседними странами, могла бы купаться в деньгах. Пока же там получают как в одном из самых малообеспеченных членов Евросоюза – в Болгарии.

Читайте нас также:
#Рига #Латвия #развитие #зарплата #тенденции #экономика #бедность #богатство
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
3
0
5
2
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    18-го января

    Самая высокая зарплата в Центральном районе Риги у депутатов и министров. У депутата,который не в комиссиях,минималка в 4000 евро,а если уже участвует в комиссиях,то 8.тыс.-12 тыс.евро. Куда там банковским работникам на Сканситес,а тем более Волери.😎 Сказала же Урсула,что евреи в Европе должны процветать,тогда будет процветать и Европа ..😀 Подождем,пока в Латвии евреи напроцветаются и , наконец то,страна начнет процветать,а то уже 35 лет ждём ,ждем и все им мало,что ли?!😂

    33
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рост есть, отставание остаётся: как восстанавливается туризм в Латвии
Изображение к статье: В 2025 году состояние сверхбогатых достигло нового рекорда
Изображение к статье: Из-за морозов в январе повысилась цена на дрова
Изображение к статье: Много говорят, но мало строят: в Риге предпочитают покупать жилье, а не снимать Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Садио Мане объяснил, почему вернул на поле сборную Сенегала в финале Кубка Африки
Спорт
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео