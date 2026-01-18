В квартале современных офисов, жилых домов и арены «Рига» на Скастес, по данным на 2024 год, брутто-оклад составлял 2974 евро в месяц, что является абсолютным рекордом по Риге, где в среднем получали в то же время 1738 евро до вычета налогов. Это приблизительно равняется уровню Греции.

Учитывая тенденцию роста в течение года на 8-10%, можно с уверенностью предположить, что в 2025 году высокооплачиваемые труженики банкинга и прочего «беловоротничковых» секторов из массива Сканстес, вышли за три тысячи евро, что соответствует уровню таких высокоразвитых государств Европы, как Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия.

На другой стороне пищевой цепи у нас находится район Волери, где люди получали 1192 евро в месяц до выплаты налогов.

Здесь стоит напомнить, что данная локация вмещает в себя транзитно-логистические мощности, и при должном развитии внешней торговли с соседними странами, могла бы купаться в деньгах. Пока же там получают как в одном из самых малообеспеченных членов Евросоюза – в Болгарии.