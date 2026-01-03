Baltijas balss logotype
«В мужчинах главное - ум»: 20 цитат Бриджит Бардо о кино, любви и животных 0 126

Культура &
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «В мужчинах главное - ум»: 20 цитат Бриджит Бардо о кино, любви и животных

В конце декабря в возрасте 91 года скончалась Бриджит Бардо — секс-символ 1950–1960-х, актриса, певица, модель и активистка. Мировую славу ей принес фильм Роже Вадима «И Бог создал женщину» (1956) — после она снялась более чем в 50 картинах, в числе которых «Бабетта идет на войну» (1959), «Истина» (1960) и «Презрение» (1963). В память об актрисе собрали 20 ее цитат.

«В отличие от многих женщин я никогда не была уверена в себе. Возможно, из-за этих сомнений или вопреки им я стала такой наглой и непокорной».

«Я никогда не жалела об уходе из кино. Современный кинематограф отражает картину нынешнего общества. Оно печально, уныло, вульгарно, проникнуто насилием и равнодушием. Кино больше не побуждает мечтать».

«Женщине необязательно быть красивой, но она должна обладать шармом, изяществом, хорошим вкусом».

«Счастье — оно как ртуть в барометре. Его уровень то выше, то ниже. В том, что касается абсолюта, совершенства, идеала… Вы же знаете, что этого всего не существует!»

«Проблема человека — в человеке! Он ничего и никого не уважает, все разрушает. Это уже не вопрос экологии, а вопрос выживания».

«Я родилась с любовью к животным в сердце. Но в детстве у меня не было питомцев, шла война, жизнь в Париже была тяжелой. То время оставило на мне свой след — я не могу выносить звуки фейерверков и грозу, они напоминают мне о бомбардировках».

«Легче защитить свою добродетель от мужчин, чем свою репутацию от женщин».

«Песни — это самое прекрасное и чувственное объяснение в любви, какое только можно себе представить».

«Любовь бывает не только мелодией, но и какофонией».

«Благодаря кино я стала известной. А эта известность мне прекрасным образом пригодилась, чтобы сейчас бороться против плохого обращения с животными».

«В мужчинах, на мой взгляд, главное — ум, чувство юмора, привлекательность, глубина, шарм и смелость».

«Я принимаю все, что дает мне природа. Я ничего не отвергаю и не трогаю, не меняю, не исправляю. И я никогда не задумывалась о том, чтобы обратиться к хирургу».

«Я не раз думала о смерти, когда мужчины меня оставляли. Любовь — это своего рода кислород. Чтобы жить, мне необходимо высокое любовное напряжение».

«Лучше уж быть неверной, чем верной против воли».

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто».

«Мне неважно, что обо мне будут думать в будущем. Гораздо важнее то, что происходит сейчас. После смерти меня не будет волновать чужое мнение».

«Шуба — это кладбище. Истинная женщина не станет носить на себе кладбище».

«Я отдала мужчинам свою красоту и молодость. Теперь я дарю свою мудрость и опыт — лучшее, что у меня есть, — животным».

«Супружество — это соглашение, условия которого ежедневно пересматриваются и утверждаются заново».

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила».

#история #животные #кино #культура #любовь
