Мечтаете путешествовать и посещать лучшие достопримечательности по всему миру? Теперь у вас есть уникальная возможность, не выходя из дома, пройтись по Лувру или познакомиться с архитектурой Греции. Все, что для этого нужно – доступ в интернет и специальные сайты.

Самыми посещаемыми являются виртуальные экскурсии в художественные музеи. Такие путешествия в сети будут интересны и взрослым и детям. Школьники и студенты таким нетривиальным образом могут изучать историю и искусство.

Лувр — Париж

Одной из главных достопримечательностей Франции является художественный музей мировой значимости. Лувр является самым посещаемым музеем в мире. Экспозиции этого музея имеют большой географический и временной охват.

Коллекция Лувра – это уникальные произведения искусства. Даже человек далекий от искусства получит невероятные впечатления от этого музея, а онлайн экскурсия в этом поможет. На официальном сайте Лувра представлены виртуальные экскурсии, с которыми может ознакомиться каждый.

Сайт: www.louvre.fr/en

Музей Ван Гога – Амстердам

В музее художника хранится самая большая коллекция его работ. Также в музее Ван Гога хранятся работы его современников. Эта достопримечательность является самой посещаемой в Нидерландах. У многих, кто путешествует в Голландию музей Ван Гога стоит в списке посещения одним из первых.

Посетить виртуальный тур можно на официальном сайте, где есть все необходимые комментарии и дополнительные видео о жизни и творчестве художника.

Сайт: www.vangoghmuseum.nl

Сикстинская капелла – Ватикан

Сикстинская капелла является самой известной часовней в мире. Внутри здание представляет собой большой прямоугольный зал с овальным сводом. Большой вклад в историю этого сооружения внесли архитекторы, но главной ценностью капеллы являются фрески неповторимого Микеланджело.

Тур, представленный на сайте очень информативный. Вы можете выбрать экскурсию с сопровождением и комментариями, либо пройти все самостоятельно.

Сайт: www.vatican.va

Музей Акрополя – Афины

Эта достопримечательность хранит более 3 тысяч экспонатов. Все они являются артефактами Афинского Акрополя. Каждая вещь несет в себе историю жизни с доисторического времени до античности. Здание музея сделано из стекла, что придает ему невероятную атмосферу с видом на современный город.

На виртуальной экскурсии сквозь стеклянные стены можно увидеть схематичное изображение Афин. Онлайн экскурсия предоставляет для просмотра только один зал. Но если учесть, что этот музей сам по себе уникальность, то даже увидеть малую часть экспонатов – это приятная возможность.

Сайт: artsandculture.google.com

Театр-музей Сальвадора Дали – Фигерасе (Испания)

В музее находится самая большая коллекция произведений всемирно известного сюрреалиста Сальвадора Дали. В основном здесь собраны работы самого художника. Кроме картин в музее множество интересных экспонатов: скульптуры, коллажи, различные предметы, отражающие эпоху, в которой творил Дали.

К сожалению, онлайн экскурсия не отражает всего, что есть в музее. Но для просмотра доступны 4 зала и внутренний двор музея.

Сайт:thedali.org/visit-virtually