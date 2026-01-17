Baltijas balss logotype
Симфонический оркестр в Риге представит программу «Love Is…»

Культура &
Дата публикации: 17.01.2026
LETA
Изображение к статье: Симфонический оркестр в Риге представит программу «Love Is…»

13 февраля на сцене концертного зала Palladium состоится концерт "Love Is…" или "Легендарные саундтреки о любви", где симфонический оркестр "Tynda.music" исполнит лучшие музыкальные работы о любви.

Это концерт будет анонсом, который приурочен ко "Дню Всех Влюбленных". Именно поэтому гости концерта услышат знаменитые работы из таких фильмов, как "Titanic", "La La Land", "A Star Is Born", "Twilight" и других культовых фильмов.

Музыка в "Titanic" стала одним из ключевых элементов восприятия фильма. Композитор Джеймс Хорнер выстроил партитуру вокруг повторяющихся лейтмотивов, усиливающих тему неизбежности и утраты. Песня "My Heart Will Go On" в исполнении Селин Дион получила "Оскар" и стала одной из самых узнаваемых кино-композиций в истории, окончательно закрепив эмоциональный образ фильма в массовой культуре.

В "La La Land" музыка является частью драматургии и структуры повествования. Композитор Джастин Гурвиц использует джазовые мотивы и классические мюзикловые формы, чтобы подчеркнуть конфликт между личными чувствами и профессиональными амбициями героев. Композиции "City of Stars" и "Another Day of Sun" получили международное признание, а сам саундтрек был отмечен премией "Оскар" за лучшую музыку.

A "Star Is Born" строится вокруг музыки как центрального элемента сюжета. Песни создавались как часть экранного образа персонажей и исполнялись актёрами вживую, что придало им документальную достоверность. Композиция "Shallow" получила "Оскар" и несколько премий "Грэмми", став не только ключевым моментом фильма, но и самостоятельным музыкальным высказыванием о близости, страхе и уязвимости.

В "Twilight" музыка выполняет атмосферную функцию, формируя эмоциональный фон истории. Композитор Картер Бёруэлл сочетает минималистичные оркестровые темы с инди- и альтернативной музыкой, что отличало фильм от других подростковых драм того времени. Саундтрек не получил крупных академических наград, но стал важной частью идентичности фильма и сыграл значительную роль в формировании его фанатской аудитории.

Объединяет эти фильмы подход к музыке как к смысловому инструменту: она не просто сопровождает действие, а помогает раскрывать характеры, усиливать драму и закреплять эмоциональное впечатление от истории.

#кино #культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

