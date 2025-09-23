С момента выхода на Youtube скандального трехчасового интервью Аллы Пугачевой, которое она дала российской журналистке в латвийской Юрмале, на певицу обрушилось множество хейта в России. Теперь за Пугачеву вступился и Киркоров, которого Пугачева в своем интервью критиковала и разоблачала.

"Не надо, прекрати! Оставь великую певицу в покое! Я имею больше права потребовать этого не делать. Прошу одного, оставьте в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с внуками и детьми. На ее песнях вы все выросли, я прожил с ней десять счастливых лет и знаю эту женщину хорошо, и понимаю во всех отношениях этот ее поступок (видимо, речь о критике Киркорова в интервью - прим.)", - так выразился Филипп Киркоров в завирусившемся в соцсетях ролике в адрес журналистки, которая хотела раскрутить тему с Аллой Пугачевой.

Напомним, Алла Пугачева поделилась страшным пророчеством в своем интервью из Юрмалы. Алла Пугачева рассказала, что у нее есть чуйка, и крупные события она чувствует заранее. На вопрос журналистки, что нас ждет в ближайшее время, Пугачева ответила, что говорить это не имею права. Журналистка попросила Аллу хотя бы сделать намек. После чего в качестве подсказки Пугачева указала на 2027-й год. "Давай доживем до 2027 года. Запомни: 2027-й год!", - отметила советская и российская певица. "Это пугает", - отметили многочисленные пользователи в комментариях.

Читайте также: «Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе