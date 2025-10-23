У прерывистого сна с частыми пробуждениями ночью может быть несколько серьезных причин, объяснила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

По словам Павловой, частые ночные пробуждения могут быть вызваны стрессом, апноэ сна или перепадами уровня глюкозы в крови. В связи с этим она рекомендовала просыпающимся несколько раз за ночь людям обратить внимание на вечерние привычки — пить меньше жидкости перед сном, исключить алкоголь, проверить уровень сахара и дыхание во сне.

Если же это не поможет и человек начнет испытывать сонливость и усталость в течение дня, но не может заснуть без приема лекарств, ему, по мнению Павловой, необходимо как можно скорее проконсультироваться с врачом и полностью пересмотреть свой режим.