Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

68-летний комик из Одессы Юрий Стоянов сыграл в новом сезоне «Вампиров средней полосы» 0 301

Lifenews
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь.

Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь.

В первом сезоне одного героя обезглавили, но по просьбам зрителей сценарий переписали.

Третий сезон «Вампиров средней полосы» уже на подходе, а это значит, что зрителей снова ждут бессонные ночи, бледные лица и фирменный сарказм бессмертных из Смоленска. Фанаты ждали продолжения почти два года, а теперь интрига близка к развязке: новые серии обещают стать мрачнее, смешнее и чуть опаснее.

Секрет очарования «Вампиров средней полосы» — не только в атмосфере и ироничных диалогах, но и в актерском составе. В третьем сезоне к старой гвардии присоединятся новые лица. В жизни персонажей произойдут серьезные перемены. Ольга родит необычного ребенка, Сергей Барановский откроет в себе новые способности, а Женя вернется после воскрешения, но не сразу будет прежним. Он неуклюж, потерян и только начинает восстанавливать силы.

Юрий Стоянов — Святослав Вернидубович Кривич, или просто дед Слава. Старейший вампир Смоленска, которому уже больше тысячи лет. Когда-то он стал кровопийцей из-за капли крови василиска, попавшей в рану.

Глеб Калюжный / Тимофей Кочнев — Женя Дятлов, студент, которого дед Слава обратил после тяжелой аварии. В первом сезоне героя обезглавили, но по просьбам зрителей сценарий переписали: в финале второго сезона глава клана провел магический ритуал и воскресил «внука». В третьем сезоне Женя появится уже в новом облике.

Анастасия Стежко — Анна Остроумова, следователь, капитан Смоленского уголовного розыска и вампирша со стажем. Ее обратил дедушка Слава еще в 1940-х. В первом сезоне персонажа играла другая актриса — Екатерина Кузнецова.

Артем Ткаченко — Жан Иванович Дешамов (Жан-Клод Дешам), бывший военный врач французской армии. Обращен Кривичем во времена Отечественной войны 1812 года. Его герой добавляет истории щепотку шарма.

Ольга Медынич — графиня Ольга Анваровна Воронцова, экс-супруга Жана. Преподает в вузе и руководит студенческим театром, а в сердце все еще не простила возлюбленному расставание, случившееся восемь десятилетий назад. Обращена Жаном.

Читайте нас также:
#сериалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Скайсткалне продолжает драматически расти карстовая воронка
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Изображение к статье: Бравый исполнитель роли маньяка Чикатило. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: В мире впервые появилась компанией стоимостью в 5 триллионов долларов США
Бизнес
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео