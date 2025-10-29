В первом сезоне одного героя обезглавили, но по просьбам зрителей сценарий переписали.

Третий сезон «Вампиров средней полосы» уже на подходе, а это значит, что зрителей снова ждут бессонные ночи, бледные лица и фирменный сарказм бессмертных из Смоленска. Фанаты ждали продолжения почти два года, а теперь интрига близка к развязке: новые серии обещают стать мрачнее, смешнее и чуть опаснее.

Секрет очарования «Вампиров средней полосы» — не только в атмосфере и ироничных диалогах, но и в актерском составе. В третьем сезоне к старой гвардии присоединятся новые лица. В жизни персонажей произойдут серьезные перемены. Ольга родит необычного ребенка, Сергей Барановский откроет в себе новые способности, а Женя вернется после воскрешения, но не сразу будет прежним. Он неуклюж, потерян и только начинает восстанавливать силы.

Юрий Стоянов — Святослав Вернидубович Кривич, или просто дед Слава. Старейший вампир Смоленска, которому уже больше тысячи лет. Когда-то он стал кровопийцей из-за капли крови василиска, попавшей в рану.

Глеб Калюжный / Тимофей Кочнев — Женя Дятлов, студент, которого дед Слава обратил после тяжелой аварии. В первом сезоне героя обезглавили, но по просьбам зрителей сценарий переписали: в финале второго сезона глава клана провел магический ритуал и воскресил «внука». В третьем сезоне Женя появится уже в новом облике.

Анастасия Стежко — Анна Остроумова, следователь, капитан Смоленского уголовного розыска и вампирша со стажем. Ее обратил дедушка Слава еще в 1940-х. В первом сезоне персонажа играла другая актриса — Екатерина Кузнецова.

Артем Ткаченко — Жан Иванович Дешамов (Жан-Клод Дешам), бывший военный врач французской армии. Обращен Кривичем во времена Отечественной войны 1812 года. Его герой добавляет истории щепотку шарма.

Ольга Медынич — графиня Ольга Анваровна Воронцова, экс-супруга Жана. Преподает в вузе и руководит студенческим театром, а в сердце все еще не простила возлюбленному расставание, случившееся восемь десятилетий назад. Обращена Жаном.