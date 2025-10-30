Baltijas balss logotype
Галкин поет не только на латышском - он спел на украинском на закрытой вечеринке с Лободой 0 539

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Галкин поет не только на латышском - он спел на украинском на закрытой вечеринке с Лободой

Артисты выступили на одном мероприятии / Коллаж УНИАН / фото instagram/lobodaofficial, maxgalkinru В сети появились видео, на котором российский пародист и юморист Максим Галкин танцует и поет вместе с украинской артисткой Светланой Лободой.

Два ролика опубликованы в фан-акаунте певицы в Tik-Tok. Вероятно, они вместе выступали на совместном корпоративе или празднике. На первом видео Лобода поет песню "SuperSTAR", а Галкин танцует рядом с ней. Уже на другом видео комик поет украинскую песню Любомира Якима "Смерека", заменив там слова:

"Ой, Світлано. Розкажи мені, Світлано, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя Світлано".

На одном из видео указана локация - Дубай. У кого именно на празднике выступали артисты пока неизвестно.

Напомним, ранее украинский шоумен Анатолий Анатолич, который является кумом Лободы, прокомментировал ее решение и дальше петь на русском языке, а также высказался о позиции певицы.

Летом, выступая в Юрмале на фестивале Вайкуле, Галкин уже не впервые умилил зрителей пением на государственом латышском.

Читайте нас также:
#максим галкин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео