Австралийский хирург Зак Тернер объяснил тягу женщин мыться в очень горячей воде. Комментарий доктора приводит издание New York Post (NYP).

Специалист рассказал, что у женщин в отличие от мужчин меньше мышц и больше жира. Из-за этого они ощущают холод, особенно в области рук и ног. По данной причине женщины пытаются согреть свое тело с помощью горячей воды в душе.

В то же время Тернер упомянул исследование, опубликованное в научном журнале Nature Climate Change, результаты которого показали, что мужчины предпочитают температуру в помещении около 22 градусов тепла, а женщины — 24 градуса тепла. Это объясняется тем, что тело женщины вырабатывает меньше энергии из-за медленного метаболизма.

При это медик отметил, что со временем температурные предпочтения могут со временем измениться. «Гормон эстроген может вызывать расширение кровеносных сосудов, из-за чего женщинам становится очень жарко, и они могут предпочесть мыться в прохладной воде», — пояснил он.