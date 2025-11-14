Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения 0 605

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения
ФОТО: Unsplash

Подростковые конфликты с отцами и друзьями ускоряют старение организма.

Конфликты с отцом и враждебное поведение по отношению к друзьям в юности могут ускорять биологическое старение. К такому выводу пришли психологи из Университета Виргинии (UVA). Исследование, которое длилось 17 лет и включало 123 подростка, показало: те, кто в 13-20 лет часто находились в напряженных отношениях с отцами и вели себя агрессивно с близкими друзьями, к 30 годам имели более «старый» биологический профиль. Об этом сообщается на сайте университета.

Для оценки состояния организма ученые использовали комплексный показатель, включающий уровень холестерина, давление, сахар, воспалительные маркеры и белки — один из наиболее точных предикторов долголетия и риска заболеваний. И именно межличностные конфликты, особенно с отцами, сильнее всего были связаны с ускоренным физиологическим «износом».

По словам автора исследования профессора Джозефа Аллена, конфликт с отцом может восприниматься подростком как более интенсивный и угрожающий, чем с матерью, что повышает стресс и влияет на работу сердечно-сосудистой и иммунной систем. Враждебность к друзьям в 20-летнем возрасте также оказывала значимое влияние, отражаясь на биомаркерах старения спустя годы.

Ученые подчеркивают: трудные отношения в подростковом возрасте — это не просто эмоциональная проблема, а важный сигнал о рисках для долгосрочного здоровья. Формирование здоровой семейной и дружеской среды может играть куда более важную роль в предотвращении преждевременного старения, чем принято считать.

Читайте нас также:
#семья #подростки #отношения #биология #старение #стресс #дружба #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео