Конфликты с отцом и враждебное поведение по отношению к друзьям в юности могут ускорять биологическое старение. К такому выводу пришли психологи из Университета Виргинии (UVA). Исследование, которое длилось 17 лет и включало 123 подростка, показало: те, кто в 13-20 лет часто находились в напряженных отношениях с отцами и вели себя агрессивно с близкими друзьями, к 30 годам имели более «старый» биологический профиль. Об этом сообщается на сайте университета.

Для оценки состояния организма ученые использовали комплексный показатель, включающий уровень холестерина, давление, сахар, воспалительные маркеры и белки — один из наиболее точных предикторов долголетия и риска заболеваний. И именно межличностные конфликты, особенно с отцами, сильнее всего были связаны с ускоренным физиологическим «износом».

По словам автора исследования профессора Джозефа Аллена, конфликт с отцом может восприниматься подростком как более интенсивный и угрожающий, чем с матерью, что повышает стресс и влияет на работу сердечно-сосудистой и иммунной систем. Враждебность к друзьям в 20-летнем возрасте также оказывала значимое влияние, отражаясь на биомаркерах старения спустя годы.

Ученые подчеркивают: трудные отношения в подростковом возрасте — это не просто эмоциональная проблема, а важный сигнал о рисках для долгосрочного здоровья. Формирование здоровой семейной и дружеской среды может играть куда более важную роль в предотвращении преждевременного старения, чем принято считать.